FCU Craiova, out din Liga a doua! Reacția lui Adrian Mititelu

FCU Craiova, clubul patronat de Adrian Mititelu, nu a primit licența pentru a evolua în Liga a doua.

Federația Română de Fotbal a trimis o adresă clubului FCU Craiova, anunțând că echipa nu a fost înscrisă în Liga a doua.

„Având în vedere Cererea de înscriere în Competiția Liga a 2-a formulată de clubul FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA, înregistrată la club sub nr. 598 din 15.07.2025, în urma analizei efectuate cu privire la îndeplinirea condițiilor de participare în competiția mai sus menționată, am constatat că clubul FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA nu îndeplinește condițiile de participare în Liga a 2-a”, se arată în adresa trimisă de FRF către FCU Craiova.

Adrian Mititelu a reacționat după ce a primit această înștiințare:

„O să fac ceea ce trebuie să fac. O să punem actele. Noi am făcut contestație, văd că ei nu au mai ținut cont de asta. Ce să mai zic. O să merg mai departe în justiție. Am un plan, am luat în calcul varianta asta. Noi mergem mai departe pe linia noastră, cu justiția, cu Parchetul. Suntem la mâna Federației acum. Noi nu avem de ales.

O să continuăm activitatea sportivă, dar nu depinde de noi unde continuăm. Bauza și Blănuță sunt jucători sub contract. Nu s-a mai schimbat nimic în ultima săptămână, au fost tatonări. Probabil toată lumea așteaptă după chestia asta, crezând că o să cedez mai ușor”, a declarat Adrian Mititelu, pentru GSP.

Se pare că echipa olteană va fi înscrisă în Liga a patra.

