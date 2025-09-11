FCU Craiova, exclusă din toate competițiile! Reacție dură a lui Mititelu: "Am avut ghinionul să mă confrunt cu astfel de nenorociți"

FCU Craiova este exclusă din toate competițiile și nu mai are drept de participare în actualul sezon, a anunțat FRF.

Clubul oltean fusese deja penalizat cu o depunctare istorică, de - 94 de puncte, iar problemele financiare uriașe și litigiile cu diverși creditori au dus la ultima decizie a FRF - excluderea echipei din toate competițiile.

Adrian Mititelu atacă decizia FRF și acuză faptul că o grupare criminală a pus mâna pe federație.

”E o decizie care nu are nicio valoare juridică. E o decizie dată de niște impostori care au ocupat sediul Federației și pe care o vom ataca în instanță. Instanța o va anula fără probleme, pentru că este un act emanat de o comisie care este în afara legii. Deci, nu am nicio emoție pe termen mediu și lung. Este o chestiune de timp până când justiția își va face treaba, pentru că o grupare criminală a pus mâna pe Federație și o folosește după bunul plac.

După cum știți, mie mi s-a furat un club de fotbal. Am fost blocat peste tot. Sunt foarte multe litigii pe rol între noi și ei la instanța de judecată, unele într-o fază foarte avansată. Iar prin chestia asta încearcă să pună presiune pe mine, să mă ducă în derizoriu. Decizia nu e definitivă, urmează să o atacăm. Decizia CJUE e foarte clară.

Avem acces la justiție garantat, nu mai pot să ne trimită prin Elveția, unde ne-au trimis atâția ani de zile și unde și-au făcut ei jocurile. Asta nu înseamnă că nu vom mai juca în Liga 3. Decizia e supusă căilor de atac. Mâine (n.r. joi) vom face, la instanța de judecată, o acțiune și, săptămâna viitoare, vom cere suspendarea ei. Din câte am înțeles de la avocat, pentru cauze urgente, justiția funcționează. După decizia CJUE, deciziile federațiilor sportive nu mai sunt definitive.

Ei asta nu vor să înțeleagă. Asta nu le convine, pentru că ei au creat un stat în stat. Ei au făcut niște reguli și și-au numit judecătorii. Un clan care și-a făcut regulile după bunul plac și și-a numit oamenii. Eu nu contest datoriile mele, dar acestea vin dintr-o sarabandă de probleme. Mi-au luat clubul în 2011, mi l-au devalizat, apoi mi-au creat o clonă în oraș, care nici acum nu e afiliată la Federație. Eu, dacă nu aveam blocaje în oraș și nu apărea o clonă care să-mi ia suporterii și sponsorii, nu ajungeam în situația de neplată.

Din păcate, am avut ghinionul să mă confrunt cu astfel de nenorociți care au pus mâna pe Federație. Niște neaveniți, care, înainte să vină la Federație, n-au avut niciun serviciu. Dar ei știu că scadența nu mai durează mult, este la nivel de luni de zile, hai poate maximum un an. În concluzie, acea excludere nu este încă o excludere, ea poate fi. Nu spun că peste o lună nu poate fi. Dar, la ora actuală, echipa este încă în competiție”, a declarat Mititelu, potrivit prosport.ro.

