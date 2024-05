Șapte dintr-o lovitură! Jucătorii dați afară de FCU Craiova după retrogradare

Echipa FC U Craiova 1948 a anunţat, luni, pe Facebook, plecarea a şapte jucători aflaţi în lot.

Cei şapte jucători sunt Gabriel Compagnucci, Benjamin Van Durmen, Matheus Mascarenhas, Leo Lacroix, Gabriele Aldegani, Yassine Bahassa şi Vlad Achim.

Echipa FCU Craiova a pierdut duminică, pe teren propriu, scor 1-3, cu FC Hermannstadt, şi a retrogradat în liga secundă. Fanii craioveni au aruncat cu scaune pe teren, întrerupând meciul pentru mai multe minute.

„Până ne-au egalat, cei de la Hermannstadt chiar nu au avut ocazii, exceptând poate acel gol anulat. Noi am controlat meciul, am avut avantaj, ceea ce a fost foarte bine. Ulterior am fost din nou egalaţi. Am greşit copilăreşte. Ne-au costat acele greşeli, s-a făcut 2-1. N-am mai putut să mai revenim şi aşa s-a scris istoria acestui meci. E normal ca suporterii să fie supăraţi”, a spus antrenorul Eugen Trică.

“Ce ne-a spus patronul în vestiar rămâne în vestiar, nu pot eu să vin şi să vă spun ce s-a discutat acolo. Dânsul face strategia, el ştie ce vrea să facă. Nu ştiu dacă voi continua şi în Liga 2”, a adăugat el, potrivit orangesport.ro.

