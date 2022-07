Bancile americane se imbogatesc pe spatele bancii centrale

Bancile americane au facut profituri din afacerile cu banca centrala, Federal Reserve, ridicand intrebari in prinvinta reglementarilor impuse de aceasta partenerilor privati.

Federal Reserve a fost cel mai mare client al Wall Street, in timpul crizei financiare, cumparand intrumente financiare pentru a stabiliza pietele. In unele cazuri, cum ar fi ipotecile, Fed a cumparat mai mult decat orice alta institutie.

Totusi, banca centrala americana nu este un jucator tipic. Pentru a asigura transparenta, Fed isi anunta din timp intentia de a cumpara instrumente. Potrivit unui fost oficial al institutiei, citat de Financial Times, aceasta strategie permite bancilor sa vanda la un pret mult mai ridicat.

Astfel, profiturile care rezulta reprezinta o forma ascunsa de a sprijni bancile, iar Wall Street s-a grabit sa beneficieze de acest lucru. De exemplu, Barclays trimite clientilor e-mail-uri cu date despre bilantul contabil a Fed si cota de piata a diverselor instrumente finanicare detinute de aceasta.

"Poti avea profit bun facand afaceri cu statul", a declarat un director la una dintre principalele firme de investitii. "Guvernul cumpara si vinde foarte mult, iar Wall Street poate sa stabileasca ce pret vrea", a adaugat directorul.

De asemenea, un fost oficial al Federal Reserve si al Trezoreriei americane a declarat ca toata lumea profita de pe urma institutiei. "Transparenta de care da dovada ii face rau. Toti baga mana in buzunarul Fed", a spus el.

Fed respinge acuzatiile

Modul in care Fed cumpara instrumente financiare a fost aparat de William Dudley, presedintele New York Fed, responsabil de aceste operatiuni. "Credem ca a opta pentru transparenta este pentru binele general. Daca nu am fi transparenti, am fi criticati din alte puncte de vedere", a spus Dudley.

Totusi, un alt oficial a declarat ca dealerii "aduna" instrumente pentru a le vinde bancii centrale. "Suntem ingrijorati, insa scopul final este mai presus de orice alte probleme", a spus oficialul.

Potrivit lui Barney Frank, presedinte al comitetului de servicii financiare din Congres, a declarat aceasta "bisnita" a bancilor ar putea face parte din procesul de stabilizare al sistemului financiar.

"Nu poti salva sistemul de creditare fara ca unele persoane sa profite. Nu vrem ca Fed sa negocieze la sange, dar nici nu vrem sa fie jecmanita", a spus Frank.

Larry Fink, director executiv la BlackRock, a descris profiturile de pe Wall Street drept "luxuriante", reflectand abilitatea bancilor de a profita de pe urma concurentei mult mai reduse.

Toamna trecuta, cand sistemul financiar s-a prabusit, Fed a facut mai mult decat orice alta institutie pentru a impiedica intrarea in faliment a unor giganti in domeniu. Astfel, a oferit imprumuturi de urgenta si a cumparat portofolii in valoare de mai mult de o jumatate de trilion de dolari.

Acum, cand recesiunea se pare ca se apropie de sfarsit, Congresul american intentioneaza sa investigheze masurile luate de Fed in timpul crizei, pentru a determina ce schimbari trebuie facute in cadrul institutiei.

In mod ironic, aceasta investigatie va forta Fed sa divulge si mai multe informatii, adica sa devina si mai transparenta, lucru pentru care este deja criticata.

