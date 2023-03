In ciuda retrogradarii, SUA se imprumuta ieftin

Piata de 9,4 trilioane de dolari a titlurilor de stat americane dovedeste faptul ca presedintele Federal Reserve, Ben S. Bernanke, conteaza mai mult decat toti analistii Standard & Poor's, avand in vedere ca randamentele au scazut la nivel minim.

La patru zile de la reducerea ratingului AAA al Statelor Unite la AA+ de catre agentia de evaluare financiara S&P, investitorii acorda imprumuturi americanilor la randamente extrem de scazute, un lucru neobisnuit pentru un stat care, in teorie, nu mai este lipsit de riscuri la investitii.

Astfel, Trezoreria americana a vandut titluri cu maturitate la trei ani in valoare de 32 de miliarde de dolari la un randament de numai 0,5 la suta, relateaza Bloomberg. Spre deosebire, intre 1998 si 2001, cand SUA avea surplus bugetar, titlurile similare aveau un randament de 5,23 la suta.

In ciuda conflictelor dintre presedintele Barack Obama si Congres pentru ridicarea plafonului de indatorare, investitorii in titluri de stat spun clar, prin randamentele scazute pe care le cer, ca sunt influentati mai mult de ratele dobanzii de politica monetara, mersul economiei si inflatie.

Bernanke a promis ca Federal Reserve va mentine ratele scazute, aproape de zero, cel putin pana in 2013, pentru a da un imbold cererii, pe care o considera mai slaba decat estimarile. In plus, decizia Fed a fost luata si din cauza pretului aurului, aflat la nivel maxim istoric, a cresterii preturilor pentru alimente si a ratei somajului, la peste 9 la suta.

Randamentele pentru titlurile cu maturitate la 10 ani, care sunt de referinta pentru orice, de la ipoteci la obligatiunile emise de companii, au ajuns la nivelul minim de 2,0346 la suta, la doar o saptamana dupa ce SUA era sa ramana fara bani, din cauza faptului ca legea pentru ridicarea plafonului de indatorare era intarziata in Congres.

Insa titlurile de stat americane sunt la mare cautare, mai ales ca, in Europa, criza datoriilor suverane risca sa ajunga in Italia si Spania, iar economia globala incetineste.