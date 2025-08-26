Avertismentul unui expert de politică externă despre federalizarea Europei: „Numai în cadrul unui proiect federal se poate face asta!”

Ștefan Popescu, analist de politică externă, lasă de înțeles că Uniunea Europeană va trebui să urmeze calea diplomatică a lui Donald Trump, în vederea stabilirii unei păci în Ucraina. Potrivit specialistului, UE nu poate deveni un actor major, individual, fără proiectul federalist.

„Numai în cadrul unui proiect federal poate exista (n.r. - politica externă comună), ceea ce, din păcate, nici nu suntem acolo. Cred că reprezintă un element de îngrijorare, dar, din păcate, în analiza de politică externă nu putem opera cu dorințe sau cu regrete, ci trebuie să operăm cu ceea ce constatăm, cu ceea ce vedem.

Mai există o altă problemă a Europei, care, de asemenea, numai în cadrul federal se poate realiza: un complex militaro-industrial coerent și asta este o altă problemă pentru care Europa are dificultăți serioase în a substitui Statele Unite ale Americii pe palierul livrării de echipamente și muniții pentru Ucraina”, a declarat Popescu, într-un interviu pentru Ziare.com.

Statele din blocul comunitar sunt și aliate, dar și concurente.

„Avem industrii de apărare separate, cu agende comerciale și strategice specifice - pentru că trebuie onorate comenzile pentru parteneri importanți - Franța, India, Indonezia, țări importante din zona Golfului etc. Competiția în industriile europene este, de asemenea, o realitate. Europa plătește acest lucru și apare ca o organizație dependentă”, a exprimat Popescu.

România și statele membre ale UE, dependente de SUA, din punct de vedere securitar

Statele membre UE încă sunt dependente de partenerul american, care a schimbat radical politica față de conflictul ruso-ucrainean.

„Deși pe hârtie suntem o mare putere economică, o mare putere demografică - 450 de milioane de suflete, totuși suntem dependenți pentru asigurarea securității de Statele Unite ale Americii. Inclusiv în vremurile bune ale administrației democrate - Biden, intervenția SUA a fost determinantă pentru a avea un front unit pe chestiunea sancțiunilor la adresa Federației Ruse.

În momentul în care noua administrație americană a făcut un pas în spate pe această chestiune, inclusiv pe chestiunea unui acord de încetare a focului ca precondiție pentru negocieri de pace, la care s-a renunțat, Europa nu a mai putut să fie unitară pe aceste două dosare. Intervenția americană hotărâtă din 2022-2023 a permis să se treacă și pe anumite nuanțe exprimate de state precum Ungaria și Slovacia”, a mai transmis analistul de politică externă.

