Federația Germană de Fotbal, mesaj dur pentru suporterii care sar calul: "Ne dezgustaţi. Nu sunteţi fani, nu avem nevoie de voi, nu vă dorim"

Federaţia Germană de Fotbal a publicat vineri, pe site-ul oficial, un mesaj prin care condamnă mesajele rasiste primite de către unii dintre jucătorii selecţionatei U21 după egalul de joi, cu Israel.

În meciul Germania – Israel, disputat joi, scor 1-1, din grupa C a turneului final Euro U21, echipa antrenată de Antonio di Salvo a ratat două lovituri de la 11 metri. Prima în minutul 3, când portarul israelian Daniel Peretz a apărat şutul lui Youssoufa Moukoko, al doilea în minutul 80, ratat de Jessic Ngankam. Supărarea fanilor germani a fost mare, ţinând cont şi de faptul că echipa lor favorită s-a aflat în superioritate întreaga repriză secundă. După meci, cei doi jucători de culoare care au ratat penaltiurile, Moukoko şi Ngankam, au primit mai multe insulte şi mesaje cu tentă rasistă pe reţelele de socializare.

Federaţia Germană de Fotbal (DFB) a reacţionat printr-un mesaj publicat vineri pe site-ul oficial, dar şie pe paginile sale de Facebook şi Twitter:

"Echipele noastre naţionale îşi lasă inimile pe teren împreună. Unul pentru altul şi toţi pentru Germania. Nu le vom permite să fie divizaţi de ură, discurs instigator la ură şi rasism.

Dorim să le spunem celor care au scris comentarii discriminatorii, jignitoare şi inumane la adresa unor jucători după meciul de ieri de la Euro U21: Ne dezgustaţi. Nu sunteţi fani, nu avem nevoie de voi, nu vă dorim. Vă vom urmări în justiţie declaraţiile.

Fiţi siguri: nu veţi câştiga niciodată. Pentru că suntem mai mulţi. Suntem deschişi, diverşi, coloraţi şi al naibii de mândri de asta!

MAI MULTI DINTRE NOI - NIMENI DINTRE VOI”, scrie în mesajul publicat de DFB în social media.

More of us - none of you. pic.twitter.com/3n5Ig0iGFA