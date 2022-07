Lovitură de teatru! Ce s-a întâmplat cu marele Roger Federer

Roger Federer lipsește de mai bine de un an din circuitul masculin, chinuit de o accidentare care îi crează mari probleme.

Elvețianul a jucat ultima dată la Wimbledon 2021 și acum a pierdut punctele acumulate anul trecut, astfel că a ieșit din topul ATP.

Practic, el are acum statutul unui amator, la fel ca acum 25 de ani,când a intrat în tenisul mare.

Federer va împlini 41 de ani pe 8 august și are în palmares 20 de titluri de Grand Slam.

În acest moment Top 2 ATP arată astfel:

1. Danil Medvedev 2. Alexander Zverev 3. Rafael Nadal

Like an amateur player, Roger Federer is officially UNRANKED today

