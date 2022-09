Roger Federer s-a retras din tenis, ultimul lui meci fiind încărcat de emoție și descătușare, în O2 Arena, din Londra, petrecându-se scene sfâșietoare.

La finalul meciului dintre Federer-Nadal vs Tiafoe-Sock, după ce a fost felicitat de colegi, din tribune a coborât familia elvețianului.

Soția sa Mirka și cei patru copii au plâns în hohote în brațele lui Federer, care s-a chinuit în zadar să-i liniștească, deși, la rândul lui, avea lacrimi în ochi.

Federer are două perechi de gemeni: Myla Rose și Charlene Riva (13 ani) și Leo și Lenny (8 ani).

Roger with his wife and kids. Even his kids are crying 😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/4PczcgY21I