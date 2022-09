Ora partidei și cine transmite în România ultimul meci al lui Roger Federer

Roger Federer își ia mâine adio de la tenisul de performanță cu un meci de gală, în care va face pereche cu eternul său rival, Rafael Nadal.

Cei doi vor juca la Londra, în cadrul Laver Cup, împotriva perechi din America formată din Jack Sock și Frances Tiafoe.

Partida va fi transmisă în România, în direct pe Eurosport 1 și Eurosport Player, după încheierea meciului dintre Andy Murray și Alex De Minaur, în jurul orei 22.30.

The line-up is set for Day 1 of #LaverCup pic.twitter.com/HnulRs01KX