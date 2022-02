Roger Federer anunță că va reveni pe teren la 40 de ani

Tenismenul elvețian Roger Federer s-a accidentat grav, dar nu renunță la ideea de a reveni pe teren în acest an, în pofida faptului că a împlinit deja 40 de ani.

Federer s-a accidentat grav în vara anului trecut și de atunci a suferit două intervenții chirurgicale grave. El le-a oferit recent fanilor noi vești despre starea sa medicală și a declarat că va reveni sută la sută pe teren.

"Până în acest moment nu pot să alerg sau să fac exerciții simple, sărituri, opriri și porniri de pe loc. Îmi doresc ca în câteva săptămâni să fiu bine și să pot face unele dintre aceste tipuri de exerciții. O să vedem cum va reacționa corpul meu la aceste tipuri de situații. Aceste exerciții sunt vitale pentru a reveni pe un teren de tenis. În aprilie sau mai vom ști mai multe. Acum, impulsul este acolo și sunt foarte motivat să revin și să-mi fac treaba pe teren. M-am antrenat zilele astea la sală și mâine o voi face din nou. Muncesc cât îmi este permis. Lucrurile merg bine, chiar dacă este o accidentare cu o recuperare foarte lentă. Mi-aș dori să pot reveni mai repede, dar medicii și personalul fizic îmi interzic asta pentru a evita o posibilă revenire a problemelor", a spus Federer.

Federer ar putea reveni la Wimbledon

Revenirea lui Roger Federer pe teren s-ar putea produce în turneul de la Wimbledon, la care elvețianul se simte excelent. De altfel, conform cotelor la pariuri sportive online, el este considerat în continuare unul dintre favoriți, deși nu a mai jucat de mult și are o vârstă înaintată.

Federer este al optulea favorit al întrecerii, având cota 17.00. El este devansat de Novak Djokovic (cota 2.10), Daniil Medvedev (cota 9.00), Matteo Berrettini (cota 9.00), Rafael Nadal (cota 11.00), Stefanos Tsitsipas (cota 12.00), Denis Shapovalov (cota 15.00) și Alexander Zverev (cota 15.00). Cotele sunt preluate din oferta opera-torului NetBet, singurul loc din România unde utilizatorii pot să joace și table online pe bani reali.

Din totalul de 20 de turnee de Grand Slam pe care le-a câștigat, aproape jumătate au fost obținute de Federer la Wimbledon. Mai exact opt la număr, la edițiile din 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 și 2017. Federer mai are în palmares și finale pierdute în 2008, 2014, 2015 și 2019.

La ultima apariție la Wimbledon, în 2021, el a fost învins în sferturile de finală, iar apoi au apărut problemele medicale grave care l-au ținut departe de teren.

În total, Federer are 105 victorii pe tabloul principal de la Wimbledon și 14 înfrângeri. Are un procentaj al succeselor de 88%, cel mai bun dintre toate turneele de Grand Slam. La Australian Open are 87% (102 victorii și 15 înfrângeri, la Roland Garros are 81% (73 de victorii și 17 înfrângeri), iar la US Open are 86% (89 de victorii și 14 înfrângeri). Per total, Federer a câștigat 369 de meciuri pe tabloul principal la turneele de Grand Slam și a pierdut 60 dintre ele.

Elvețianul mai are în palmares șase titluri la Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017 și 2018), unul la Roland Garros (2009) și cinci la US Open (2004, 2005, 2006, 2007 și 2008).

În întreaga carieră, Federer a câștigat 1.251 de meciuri la simplu și a pierdut de 275 de ori. Astfel, el a reușit să își treacă în palmares nu mai puțin de 103 trofee și a câștigat din tenis premii în valoare de peste 130 de milioane de dolari. La această sumă se adaugă însă și premiile impresionante din sponsorizări, Federer fiind unul dintre sportivii cu cele mai mari venituri din lume, conform topului Forbes.

