Încă un scandal în Formula 1. Cine e pilotul care vrea titlul mondial în instanță

Fostul pilot brazilian Felipe Massa a anunţat că studiază posibilitatea de a merge în instanţă pentru a câştiga retroactiv titlul mondial de Formula 1 din 2008, obţinut de britanicul Lewis Hamilton, din cauza scandalului de la Marele Premiu al statului Singapore, transmite EFE.

Massa, 41 ani, a făcut acest anunţ la câteva săptămâni după ce fostul conducător al Formulei 1, Bernie Ecclestone, a recunoscut că alături de preşedintele FIA de atunci, Max Mosley, au fost informați despre neregulile petrecute în cursă şi au preferat să nu ia nicio decizie.

''Subliniez că nu mă interesează partea financiară a acestei poveşti, ci mă interesează dreptatea. Dacă cei mai puternici doi oameni, şeful Formulei 1 şi şeful FIA, au ştiut despre asta în 2008 şi au tăcut, este foarte grav şi inadmisibil pentru sport'', a declarat Massa pentru portalul Globoesporte.

La acea cursă din Singapore, echipa Renault l-a îndemnat pe pilotul Nelson Piquet Jr să provoace un accident deliberat pentru ieşirea safety car-ului pe circuit. Manevra l-a ajutat pe coechipierul său Fernando Alonso să câştige cursa, în timp ce Massa a ieşit din zona punctelor.

Cursa s-a dovedit în final decisivă în stabilirea campionului mondial, într-un moment în care Massa era lider în clasamentul piloţilor. Brazilianul a fost a 13-lea, iar Hamilton al treilea în Singapore, după care au mai rămas trei curse până la finalul sezonului. Britanicul a cucerit atunci titlul mondial cu un avans de un singur punct.

În anul următor, Piquet Jr a recunoscut că a provocat deliberat accidentul, iar Massa a cerut ca FIA să anuleze rezultatul din Singapore, dar statutul federaţiei internaţionale nu permitea modificarea clasamentelor de la final de an după ce s-a efectuat ceremonia de premiere.

Ecclestone a declarat recent într-un interviu în F1-Insider: ''Am decis să nu facem nimic. Am vrut să protejăm sportul şi să-l salvăm de un scandal uriaş. De aceea l-am convins pe fostul pilot Nelson Piquet (jr) să-şi păstreze calmul pentru moment. Pe atunci, exista o regulă conform căreia clasamentul după ceremonia de decernare a premiilor FIA de la sfârşitul anului era de neatins. Aşa că Hamilton a fost prezentat cu trofeul şi totul a fost în regulă. Am avut suficiente informaţii la timp pentru a investiga problema. Conform statutelor, în aceste condiţii ar fi trebuit să anulăm cursa din Singapore''.