Felix Baumgartner avea o asigurare de viață de 500 de milioane de euro. Unde vor merge banii și ce primește Mihaela Rădulescu

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 13 August 2025, ora 18:31
671 citiri
Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner FOTO Facebook/Mihaela Radulescu

Austriacul Felix Baumgartner, partenerul de viaţă al vedetei TV Mihaela Rădulescu, a murit joi, 17 iulie, la vârsta de 56 de ani, într-un accident de parapantă în Porto Sant'Elpidio, pe coasta Adriatică.

Potrivit informaţiilor furnizate agenţiei APA de către pompierii chemaţi la faţa locului, Baumgartner a pierdut controlul asupra parapantei motorizate şi s-a prăbuşit în piscina unui hotel.

Un posibil infarct, dar și o defecțiune de ordin tehnic apărută după montarea unei camere video pe parapantă, sunt cele mai probabile cauze ale tragediei luate în calcul de anchetatori.

În ciuda faptului că aveau o relație amoroasă de peste 10 ani, Mihaela Rădulescu și Felix Bumgartner nu erau căsătoriți și nu aveau copii, astfel că românca nu poate moșteni nimic din averea de aproximativ 250 de milioane de euro a austriacului, bani care vor ajunge la familia acestuia, la părinții Eva și Felix Senior și la fratele Gerard.

De asemenea, se pare că Felix Baumgartner avea o asigurare de viață de 500 de milioane de euro, bani care vor fi direcționați tot spre rudele decedatului, conform Protv.ro.

În schimb, Mihaela Rădulescu va primi mai multe obiecte personale, cu însemnătate emoțională, mai precis mai multe medalii, un ceas de colecție și unul dintre echipamentele lui Felix.

