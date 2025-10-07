S-a aflat adevărata cauză a decesului lui Felix Baumgartner. Nimeni nu se aștepta la această concluzie

Sportivul austriac Felix Baumgartner a murit într-un accident de parapantă la mijlocul lunii iulie, la vârsta de 56 de ani. La câteva luni după tragicul eveniment, cauza accidentului a fost stabilită, potrivit publicației Bild.

Procuratura italiană a declanșat o anchetă pentru a stabili de ce Baumgartner a pierdut controlul asupra parapantei și s-a prăbușit.

O evaluare tehnică a dezvăluit acum că „accidentul s-a datorat exclusiv unei erori umane; parapanta era în stare perfectă și nu prezenta niciun defect”. Această ipoteză a fost confirmată de procuroarea Raffaele Iannella, la solicitarea ziarului Bild.

Potrivit anchetei, „parapanta a intrat într-o spirală descendentă, a avut loc o pierdere rapidă de altitudine, iar Baumgartner nu a reușit să controleze parapanta pentru a ieși din spirală”. Practicantul de sporturi extreme a pierdut complet controlul. Procuratura a cerut acum închiderea anchetei.

Deznodământul anchetei este unul neașteptat, ținând cont de experiența fenomenală a lui Baumgartner, iubitul Mihaelei Rădulescu.

Felix Baumgartner a devenit cunoscut la nivel mondial mai ales pentru senzaționalul său salt din stratosferă. În 2012, născut în Salzburg, el a reușit să depășească bariera sunetului în cădere liberă de la o altitudine de aproximativ 39.000 de metri.

Baumgartner s-a prăbușit cu parapanta pe coasta italiană a Adriaticii, pe 17 iulie. Inițial, se suspecta că ar fi suferit un atac de cord sau un leșin în aer, pierzând eventual conștiența și, astfel, controlul.

Iannella a declarat pentru Bild la sfârșitul lunii iulie: „Baumgartner a murit pe loc. Coloana sa vertebrală s-a fracturat în zona lombară, iar măduva spinării a fost afectată”.

