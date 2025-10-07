S-a aflat adevărata cauză a decesului lui Felix Baumgartner. Nimeni nu se aștepta la această concluzie

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 10:39
1859 citiri
S-a aflat adevărata cauză a decesului lui Felix Baumgartner. Nimeni nu se aștepta la această concluzie
Felix Baumgartner FOTO X/@PrimeEnergy33

Sportivul austriac Felix Baumgartner a murit într-un accident de parapantă la mijlocul lunii iulie, la vârsta de 56 de ani. La câteva luni după tragicul eveniment, cauza accidentului a fost stabilită, potrivit publicației Bild.

Procuratura italiană a declanșat o anchetă pentru a stabili de ce Baumgartner a pierdut controlul asupra parapantei și s-a prăbușit.

O evaluare tehnică a dezvăluit acum că „accidentul s-a datorat exclusiv unei erori umane; parapanta era în stare perfectă și nu prezenta niciun defect”. Această ipoteză a fost confirmată de procuroarea Raffaele Iannella, la solicitarea ziarului Bild.

Potrivit anchetei, „parapanta a intrat într-o spirală descendentă, a avut loc o pierdere rapidă de altitudine, iar Baumgartner nu a reușit să controleze parapanta pentru a ieși din spirală”. Practicantul de sporturi extreme a pierdut complet controlul. Procuratura a cerut acum închiderea anchetei.

Deznodământul anchetei este unul neașteptat, ținând cont de experiența fenomenală a lui Baumgartner, iubitul Mihaelei Rădulescu.

Felix Baumgartner a devenit cunoscut la nivel mondial mai ales pentru senzaționalul său salt din stratosferă. În 2012, născut în Salzburg, el a reușit să depășească bariera sunetului în cădere liberă de la o altitudine de aproximativ 39.000 de metri.

Baumgartner s-a prăbușit cu parapanta pe coasta italiană a Adriaticii, pe 17 iulie. Inițial, se suspecta că ar fi suferit un atac de cord sau un leșin în aer, pierzând eventual conștiența și, astfel, controlul.

Iannella a declarat pentru Bild la sfârșitul lunii iulie: „Baumgartner a murit pe loc. Coloana sa vertebrală s-a fracturat în zona lombară, iar măduva spinării a fost afectată”.

Răsturnare de situație. Mihaela Rădulescu a aflat cauza morții iubitului Felix Baumgartner: ”Nu avea defecte”
Răsturnare de situație. Mihaela Rădulescu a aflat cauza morții iubitului Felix Baumgartner: ”Nu avea defecte”
Austriacul Felix Baumgartner, partenerul de viaţă al vedetei TV Mihaela Rădulescu, a murit joi, 17 iulie, la vârsta de 56 de ani, într-un accident de parapantă în Porto Sant'Elpidio, pe...
Pericolul din casa ta. Asistentul vocal Apple, cercetat pentru colectare ilegală de date
Pericolul din casa ta. Asistentul vocal Apple, cercetat pentru colectare ilegală de date
Parchetul din Paris a deschis o anchetă privind asistentul vocal Siri al companiei Apple, în urma unei plângeri depuse de un cercetător în tehnologie care acuză gigantul american de colectare...
#Felix Baumgartner, #ancheta, #cauza deces, #Mihaela Radulescu , #stiri din sport
Comentarii
I
Iosif_Rooseveltovici_Churchill
rank 2
E cea mai importanta stire pentru rumini!! Vezi tot
Adaugă comentariu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gica Hagi a dat lovitura: contract pe 10 ani!
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Marea campioana ajunsese alcoolica, dar nu mai bea de doi ani. Acum divorteaza si e nevoita sa-si vanda casa

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Novak Djokovic s-a prăbușit pe teren din cauza căldurii. Imaginea dură de la Shanghai VIDEO
  2. Mister în scandalul sexual care a zguduit Formula 1. Suma de bani cu care s-a ales reclamanta
  3. Anunț de maximă importanță pentru FC Barcelona. Ce se întâmplă cu Lamine Yamal
  4. Gică Hagi și Marius Șumudică râvnesc același post! "Se bat" pentru o echipă din Turcia
  5. Jucătorul naționalei lui Lucescu care nu știe limba română: ”O să învăț din dicționar”
  6. Dependența de care a scăpat Florinel Coman: ”Era terminat, îi plăcea prea mult apa, bea suc de struguri la nenorocire”
  7. Sorana Cîrstea, fără milă la Wuhan! Jelena Ostapenko a abandonat după un start fulgerător al româncei
  8. Meciuri tari pentru naționala României în noiembrie. Toate adversarele, calificate la CM 2027
  9. Verdict teribil pentru jucătorul Craiovei, după meciul cu FCSB
  10. Clipe dramatice pentru Emma Răducanu. Ce-a pățit la Wuhan Open