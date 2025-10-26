Familia lui Felix Baumgartner, decizie de un milion de euro, la 3 luni de la tragedie

Austriacul Felix Baumgartner, partenerul de viaţă al vedetei TV Mihaela Rădulescu, a murit joi, 17 iulie, la vârsta de 56 de ani, într-un accident de parapantă în Porto Sant'Elpidio, pe coasta Adriatică.

Baumgartner a pierdut controlul asupra parapantei motorizate şi s-a prăbuşit în piscina unui hotel. Un posibil infarct, dar și o defecțiune de ordin tehnic apărută după montarea unei camere video pe parapantă, au fost inițial cele mai probabile cauze ale tragediei luate în calcul de anchetatori.

Procurorul Raffaele Iannella, care s-a ocupat de caz, a dezvăluit însă că motivul prăbușirii e legat de o greșeală făcută în aer de Baumgartner.

În ciuda faptului că aveau o relație amoroasă de aproape 10 ani, Mihaela Rădulescu și Felix Bumgartner nu erau căsătoriți și nu aveau copii, astfel că românca nu poate moșteni nimic din averea de aproximativ 250 de milioane de euro a austriacului, bani care vor ajunge la familia acestuia, la părinții Eva și Felix Senior și la fratele Gerard.

De asemenea, se pare că Felix Baumgartner avea o asigurare de viață de 500 de milioane de euro, bani care vor fi direcționați tot spre rudele decedatului.

La 3 luni de la tragedie, familia lui Felix Baumgartner a decis să scoată la vânzare trei dintre mașinile care i-au aparținut sportivului, conform presei internaționale. Este vorba despre un Lamborghini Huracan Sterrato, un McLaren 620R și un Mercedes G500 Brabus, valoarea celor trei exemplare apropiindu-se de un milion de euro.

Ads