"S-a prăbușit ca o rachetă". Mărturia unui angajat al serviciilor de ambulanță italiene care a încercat să-i salveze viața lui Felix Baumgartner. "Am încercat să-l resuscitez, dar a fost imposibil"

Giuseppe Frigerio, angajat al serviciilor de ambulanţă care a fost martor al momentului în care Felix Baumgartner a suferit accidentul tragic în Italia, a vorbit pentru presa italiană despre cum a încercat să-l resusciteze pe partenerul de viaţă al Mihaelei Rădulescu.

Frigerio se gândea la turneul de darts la care urma să participe, când o parapantă motorizată a căzut din cer şi s-a prăbuşit la zece metri distanţă. Italianul a fost primul care i-a acordat primul ajutor lui Felix Baumgartner, paraşutist şi base jumper cunoscut în lumea sporturilor extreme: austriacul, în vârstă de 56 de ani, a murit în 17 iulie la Porto Sant'Elpidio, în regiunea Marche, în urma accidentului.

„Eram în Marche pentru o săptămână de vacanţă”, povesteşte Frigerio. „În acea după-amiază voiam să particip la un turneu de darts programat la ora 16:00. Am ajuns cu câteva minute mai devreme la locul evenimentului: la ora 15:55, o parapantă motorizată a început să piardă altitudine şi s-a apropiat tot mai mult de sol, până când s-a prăbuşit ca o rachetă între două piscine”.

Înainte de a se putea apropia în siguranţă, împreună cu un alt oaspete al complexului, Frigerio a sunat la 112 şi a povestit ce a văzut: „Am spus operatorului că bărbatul prăbuşit părea inconştient şi respira greu, iar ei au mobilizat imediat ambulanţele şi elicopterul”.

Bărbatul privea drept în faţă şi nu răspundea. „Eu şi o asistentă medicală din Milano, şi ea oaspete în staţiune, l-am eliberat din rucsacul cu motor şi am început să alternăm masajul cardiac când a intrat în stop cardiac”, continuă salvatorul din Erba. “Apoi a sosit prima ambulanţă, paramedicii au continuat operaţiunile cu defibrilatorul, dar nu au mai putut face nimic”.

Ads

„În accident a fost rănită şi o animatoare a complexului”, a continuat el. “Din fericire, a suferit doar o rană superficială, dar a fost totuşi dusă la spital. S-a speriat foarte tare”.

În acel moment, vacanţa s-a terminat pentru el. Când se întorcea acasă cu maşina, câteva ore mai târziu, salvatorul din Erba a aflat de la radio că Felix Baumgartner murise într-un accident la Porto Sant'Elpidio: „Abia atunci am înţeles că era vorba de bărbatul acela”, îşi aminteşte el. „La radio s-a vorbit despre un posibil accident, asta am crezut şi eu când am văzut scena, pentru că părea că nu a reacţionat la cădere”.

“Va fi condus pe ultimul drum într-un loc special”

Potrivit Salzbubrger Nachrichten, un vechi prieten al lui Baumgartner, Klaus Pollhammer, a declarat că austriacul era un „prieten absolut şi un om minunat”. „Va fi condus pe ultimul drum într-un loc special”, a mai spus el. “Este un gol care nu va putea fi umplut. Mulţi oameni din anturajul său suferă foarte mult.”

Ads

Austriacul Felix Baumgartner, partenerul de viaţă al vedetei TV Mihaela Rădulescu, a murit în 17 iulie, la vârsta de 56 de ani, într-un accident de parapantă în Porto Sant'Elpidio, pe coasta Adriatică.

Baumgartner ar fi murit din cauza unei camere de vederi prost fixate care a lovit elicea parapantei în care se afla sportivul austriac. El a suferit o fractură a părţii inferioare a coloanei vertebrale şi o leziune a măduvei spinării. Potrivit ziarului italian Il Resto del Carlino, citat de cotidianul elveţian Blick, o primă analiză a parapantei motorizate a scos la iveală rolul unui aparat filmat prost fixat. Obiectul a căzut în aer şi a lovit elicea parapantei.

Echipă de experţi

Procuratura din Fermo continuă să investigheze circumstanţele exacte ale accidentului mortal. Ancheta se concentrează acum pe posibile defecte tehnice ale parapantei motorizate. Joi a fost însărcinată o echipă de experţi tehnici.

Primele rezultate vor fi comunicate în curând procuraturii, dar raportul oficial este aşteptat în cel puţin 30 de zile, potrivit unor surse din cadrul anchetei.

Ads

Dacă se confirmă o defecţiune tehnică din vina unei terţe părţi, acest lucru ar putea duce la o anchetă judiciară. În caz contrar, moartea bărbatului ar putea fi considerată un accident tragic.

Se examinează înregistrările camerei video

Între timp, anchetatorii au analizat ultimele înregistrări ale camerei pe care base jumperul o avea fixată pe picior înainte de a sări. Acestea nu au oferit însă niciun indiciu cu privire la motivul pentru care parapanta s-a prăbuşit, provocând căderea aparatului.

Trupul fără viaţă al lui Felix Baumgartner a fost eliberat şi transportat la Salzburg, unde va avea loc înmormântarea. Deocamdată nu s-au dat detalii despre data ceremoniei funerare.

Ads