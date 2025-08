"A fost un iad". Mărturii terifiante ale celor care au asistat la moartea lui Felix Baumgartner. "A încercat să redreseze aparatul, altfel era masacru"

Orașul Porto Sant'Elpidio este încă în stare de șoc din cauza morții celebrului practicant de sporturi extreme Felix Baumgartner, care a survenit joi după-amiază, 17 iulie. Partenerul Mihaelei Rădulescu s-a izbit de o colibă de lemn de lângă piscina complexului Le Mimose de pe Via Faleria, la ora 16:00.

„O legendă a venit să moară în Porto Sant'Elpidio”, a fost expresia cea mai recurentă printre oameni a doua zi și exprimă sentimentul colectiv din jurul tragediei, scrie corriereadriatico.it.

Vineri dimineață, viața a revenit încet la normal în stațiune, între piscină și plajă, dar turiștii sunt încă în stare de șoc; mulți au fost martori la scenă.

"Am văzut parapanta răsucindu-se, apoi pilotul a căzut."

"Trebuie să fi leșinat înainte," a spus un bărbat din Milano, în timp ce un altul, din Torino, a afirmat: "A căzut ca o piatră. În opinia mea, era deja inconștient: nu a țipat, noi eram acolo jos și nu am auzit nimic."

O doamnă din Lombardia a povestit: "Zbura prea jos, m-am speriat. Poate că își pierduse cunoștința."

Un alt martor de pe plajă a spus și el: "Am urmat un curs al Crucii Roșii. După câteva minute de masaj cardiac și resuscitare gură la gură, dacă persoana nu își revine, înseamnă că inima i s-a oprit. A fost imediat clar că nu se mai putea face nimic."

"Niciodată nu am crezut că voi avea o experiență ca asta, aproape că am făcut infarct," a mărturisit o femeie pe terasa bungaloului ei de lângă piscină.

Un turist milanez și-a amintit: "Am auzit o bubuitură puternică, suna ca o explozie."

Iar o fată care a spus că a făcut și ea parapantă a mărturisit: "Cred că pilotul a încercat să redreseze aparatul de zbor pentru că acesta s-a prăbușit pe coliba de lemn. Dacă ar fi căzut în piscina plină de copii, ar fi fost un masacru."

Pe plaja gratuită de lângă stațiune, un alt turist milanez a recunoscut: "Nu am avut curajul să mă apropii. Am văzut oameni înghesuiți să arunce o privire, dar am stat departe."

Un domn din Vigevano a comentat: "Acela era campionul mondial, foarte faimos. Am aflat că avea camere montate pe parapantă și filma zona. Ce tragedie! Profesorii de la creșă de pe Via Faleria, care așteptau la coadă cu copiii, nu au comentat, dar și ei, de la distanță, au fost martori la scenă.

Negustorii, obișnuiți cu sunetul sirenelor, nu se așteptau ca de data aceasta să aibă de-a face cu un campion zburător.

Renzo Marcotulli, cel care se ocupă de jocurile gonflabile, spune: "Am văzut sosind ambulanța, apoi pompierii și imediat după aceea elicopterul. Pilotul a fost un mare expert: nu cred că a fost o greșeală sau un eșec. Cred că s-a simțit prost."

Laura Mandozzi, proprietara unei tutungerii din zonă, a adăugat: "Pe la ora 16:00 a fost un iad. Mai întâi ambulanța, apoi pompierii, apoi o altă ambulanță, apoi Icarus. A făcut două sau trei ture căutând platforma de aterizare. Ce dezastru. El a fost un campion. Dar s-ar putea să fi ajuns la un grup de oameni. A fost un masacru care a fost evitat."

Trupul lui Felix Baumgartner, parașutistul austriac care a murit joi după-amiază în timp ce practica parapantism, rămâne la dispoziția autorităților judiciare. A murit după ce s-a prăbușit în satul turistic Le Mimose din Porto Sant'Elpidio.

Între timp, Parchetul a deschis un dosar împotriva unor persoane necunoscute: o procedură standard pentru efectuarea tuturor investigațiilor necesare. Carabinierii, care urmăresc ancheta, au confiscat parapanta motorizată în care Baumgartner a murit.

Aeronava era proprietatea bărbatului, căruia, aparent, îi plăcea să aibă grijă personal de echipamentul său. O firmă de consultanță tehnică va trebui să stabilească, în următoarele zile, dacă a existat o defecțiune sau dacă vehiculul era în perfectă stare de funcționare.

