Mihaela Rădulescu a publicat imaginile cu ultimul zbor al lui Felix Baumgartner: ”Aveam codul, n-am ratat niciunul, cu o singură excepție...” VIDEO

Austriacul Felix Baumgartner, partenerul de viaţă al vedetei TV Mihaela Rădulescu, a murit joi după-amiază, la vârsta de 56 de ani, într-un accident de parapantă în Porto Sant'Elpidio, pe coasta Adriatică.

Potrivit informaţiilor furnizate agenţiei APA de către pompierii chemaţi la faţa locului, Baumgartner a pierdut controlul asupra parapantei motorizate şi s-a prăbuşit în piscina unui hotel.

Un posibil infarct, dar și o defecțiune de ordin tehnic, sunt cele mai probabile cauze ale tragediei.

Într-un ultim mesaj pe rețelele sociale, Mihaela Rădulescu a postat imagini cu Felix Baumgartner plecând în ultimul său zbor, însoțite de un mesaj emoționant.

"Îl filmam când decola, fără să știu că acesta va fi ultimul zbor din viața lui extraordinară. Timp de peste 12 ani am fost acolo la fiecare decolare și aterizare. Iar când nu puteam fi prezentă la unele zboruri cu elicopterul, aveam codul WLC – "apelul de aterizare al soției". N-am ratat niciunul. Cu o singură excepție, acesta...

Felix Baumgartner se întoarce acum acasă, acolo, sus, unde a fost cel mai fericit vreodată. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijin și pentru că ați păstrat moștenirea sa unică sus!

Acest om a fost cu adevărat special, în atâtea feluri, și mă voi asigura că voi continua să spun povestea lui.

Dar acum...trebuie să mă confrunt cu șocul, durerea, răsăriturile de soare în care pot face o singură cafea, nu două...”, a scris Mihaela Rădulescu pe X.

I was filming him taking off not knowing that this will be his last flight of his extraordinary life.

For over 12y I was there for every take off and landing, from skydiving, paragliding, helicopter flights, paramotor to aerobatic shows. And when I couldn’t be there for some… pic.twitter.com/9imwjV9Xbn