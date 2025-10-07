Răsturnare de situație. Mihaela Rădulescu a aflat cauza morții iubitului Felix Baumgartner: ”Nu avea defecte”

Austriacul Felix Baumgartner, partenerul de viaţă al vedetei TV Mihaela Rădulescu, a murit joi, 17 iulie, la vârsta de 56 de ani, într-un accident de parapantă în Porto Sant'Elpidio, pe coasta Adriatică.

Baumgartner a pierdut controlul asupra parapantei motorizate şi s-a prăbuşit în piscina unui hotel. Un posibil infarct, dar și o defecțiune de ordin tehnic apărută după montarea unei camere video pe parapantă, au fost inițial cele mai probabile cauze ale tragediei luate în calcul de anchetatori.

Procurorul Raffaele Iannella, care s-a ocupat de caz, a dezvăluit însă că motivul prăbușirii e legat de o greșeală făcută în aer de Baumgartner.

”Accidentul s-a datorat exclusiv unei erori umane, parapanta era în stare perfectă și nu avea defecte. A existat o pierdere rapidă de altitudine în timp ce începea o coborâre în spirală, iar Baumgartner nu a putut conduce parașuta pentru a ieși din spirală”, a spus acesta, solicitat de cotidianul german Bild.

În ciuda faptului că aveau o relație amoroasă de aproape 10 ani, Mihaela Rădulescu și Felix Bumgartner nu erau căsătoriți și nu aveau copii, astfel că românca nu poate moșteni nimic din averea de aproximativ 250 de milioane de euro a austriacului, bani care vor ajunge la familia acestuia, la părinții Eva și Felix Senior și la fratele Gerard.

De asemenea, se pare că Felix Baumgartner avea o asigurare de viață de 500 de milioane de euro, bani care vor fi direcționați tot spre rudele decedatului.

