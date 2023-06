Cel mai popular streamer de pe Twitch pleacă la platforma rivală contra unei sume colosale. Câștigă mai mult decât LeBron James la Los Angeles Lakers

Canadianul Félix Lengyel, cunoscut sub numele de xQc, se desparte de Twitch FOTO Hepta

Unul dintre cei mai populari streameri de pe platforma de e-sports Twitch, canadianul Félix Lengyel, cunoscut sub numele de xQc, a anunţat că se alătură unei platforme de streaming rivale, Kick, ceea ce reprezintă o lovitură semnificativă pentru site-ul deţinut de Amazon şi un semn al relaţiei tot mai tensionate a acestuia cu creatorii de conţinut, relatează The New York Times.

xQc este o vedetă în lumea livestreamingului, unde a adunat aproape 12 milioane de urmăritori pe Twitch. Contractul semnat de Félix Lengyel pentru a trece pe Kick rivalizează cu contractele sportivilor consacraţi. El a anunţat vineri că va semna cu Kick un contract pe doi ani, de 70 de milioane de dolari, cu stimulente care ar putea duce suma totală la 100 de milioane de dolari. Înţelegerea este aproape la fel de mare ca prelungirea contractului pe doi ani semnată anul trecut de LeBron James cu Los Angeles Lakers şi ar putea zgudui economia lumii divertismentului online.

Cu origini maghiare, dar născut în Canada, Felix Lengyel, în vârstă de 27 de ani, conversează cu fanii, găzduieşte reality-show-uri şi face transmisiuni în timp ce joacă jocuri video. El a devenit o vedetă în lumea livestreaming-ului şi are capacitatea de a atrage zeci de mii de telespectatori la un moment dat. Conform unor măsurători, el este cel mai popular streamer Twitch.

"Kick îmi permite să încerc şi să fac lucruri pe care nu am putut să le fac înainte. Sunt extrem de entuziasmat să profit de această oportunitate şi să o maximizez în noi idei creative şi proaspete în anii următori", a spus Lengyel într-un comunicat.

Personalităţile de top din livestreaming pot câştiga milioane de dolari şi pot atrage comunităţi de telespectatori fideli prin difuzarea conţinutului lor, dar o serie de vedete au părăsit platforma Twitch în ultimii ani, atrase de oferte generoase de la alte platforme precum YouTube.

TWITCH, PREA ZGÂRCIT?

Unii streameri s-au plâns de faptul că serviciul Twitch a devenit mai puţin receptiv faţă de comunitatea online şi mai mult concentrat pe profitabilitate. Aceste obiecţii au ajuns la un punct culminant toamna trecută, când Twitch a declarat că va lua o parte mai mare din veniturile pe care streamerii de top le obţin de la fanii care plătesc pentru a se abona la canalele lor. Twitch a modificat această politică în această săptămână şi a retras o modificare recentă care restricţiona tipurile de reclame pe care streamerii le puteau afişa în timpul transmisiunilor lor.

KICK, START-UP LANSAT ANUL ACESTA

Kick, o platformă de streaming susţinută de site-uri de jocuri de noroc, inclusiv online, din Australia, cum ar fi Easygo Gaming şi Stake.com, un cazinou online, a fost lansată anul acesta şi pune accentul pe politicile sale favorabile streamerilor. Aceasta preia doar 5 la sută din câştigurile obţinute de streameri din abonamente, în comparaţie cu partea de 50 la sută pe care o ia Twitch. Fiind un start-up, Kick este pregătit să funcţioneze în pierdere, a declarat Ed Craven, directorul executiv al companiei.

Lengyel va trebui să producă în principal conţinut pentru Kick, dar nu va fi blocat într-un contract exclusiv cu site-ul şi ar putea apărea ocazional pe YouTube sau TikTok, a precizat Craven. Lengyel spune că intenţionează în continuare să apară şi pe Twitch, deşi nu la fel de des ca înainte de a semna contractul cu Kick.

Kick are o medie de 110.000 de transmisiuni în direct pe zi, fiind încă eclipsată de cele şapte milioane de streameri lunari şi cei 31 de milioane de telespectatori zilnici de pe Twitch. Însă a crescut rapid şi a atras şi alte vedete.

"Este vorba de a crea ceva care este cu adevărat centrat în jurul creatorului însuşi şi de a forma o comunitate care este într-adevăr construită în jurul acestuia şi nu doar în jurul unei structuri corporative", a pledat Craven. "Nu ne simţim ca şi cum am avea cu adevărat dreptul să băgăm mâna în buzunarele voastre şi să luăm o parte din câştig", le-a spus el streamerilor.

