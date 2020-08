PSD si-a schimbat pe ultima suta de metri candidatul la CJ Constanta. Panourile fostului candidat au fost amplasate deja in oras

PSD Constanta a transmis, vineri seara, printr-un comunicat de presa, decizia luata de Biroul Permanent Judetean."Biroul Permanent Judetean al Organizatiei PSD Constanta s-a intrunit vineri 14 august, in prezenta majoritatii covarsitoare a primarilor partidului din judetul Constanta. La propunerea Biroului, in unanimitate de voturi, candidat la functia de Presedinte al Consiliului Judetean Constanta a fost desemnat Felix Stroe, presedintele organizatiei judetene a PSD Constanta", a anuntat PSD Constanta.Initial, social-democratii il anuntasera candidat la aceasta functie pe actualul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, Marius Horia Tutuianu.De altfel, de mai multe zile panourile acestuia sunt amplasate in mai multe zone din Constanta.Deocamdata, PSD nu a explicat schimbarea.Principalul contracandidat al lui Felix Stroe pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Constanta este liberalul Mihai Lupu , fost deputat si presedinte al Oil Terminal.