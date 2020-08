Balbaiala la PSD Constanta. Stroe candideaza cu panourile lui Tutuianu, pentru sefia Consiliului Judetean

Deocamdata oficialii PSD nu au explicat schimbarea, iar cei doi lideri PSD nu au putut fi contactati.PSD Constanta a transmis in seara zilei de vineri, 21 august, printr-un comunicat de presa, decizia luata de Biroul Permanent Judetean."Biroul Permanent Judetean al Organizatiei PSD Constanta s-a intrunit vineri 14 august, in prezenta majoritatii covarsitoare a primarilor partidului din judetul Constanta. La propunerea Biroului, in unanimitate de voturi, candidat la functia de Presedinte al Consiliului Judetean Constanta a fost desemnat Felix Stroe, presedintele organizatiei judetene a PSD Constanta", a anuntat PSD Constanta.Initial, social-democratii il anuntasera candidat la aceasta functie pe actualul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, Marius Horia Tutuianu, dar acestuia i-a fost retras sprijinul politic. Altfel, Felix Stroe, fostul ministru al Transporturilor, a fost desemnat candidat pentru Consiliul Judetean.Tutuianu nu a participat la sedinta Biroului Permanent, in schimb a transmis un mesaj primarilor PSD din judet:"Dragi colegi primari,Ne apropiem de finalul mandatului meu de presedinte al Consiliului Judetean ConstaNta, patru ani de munca sustinuta alaturi de dumneavostra.Gandurile mele bune sunt si acum pentru dumneavoastra asa cum au fost inca din prima zi in care mi am asumat aceasta misiune.A fost o onoare si o mandrie sa va sprijin din toate puterile mele, sa lucrez impreuna cu dumneavoastra in proiectele extraordinare dedicate cetatenilor judetului Constanta.Dragii mei colegi primari,experienta acumulata alaturi de dumneavostra in tot ceea ce inseamna efortul pentru cresterea calitatii vietii constantenilor ce contribuie la definirea mea ca om dedicat administratiei publice locale.In toata activitatea mea publica, insa, o caracteristica importanta a constituit-o gandirea social democrata, grija pentru fiecare locuitor al comunitatii,atentia pentru persoanele cu nevoi speciale, pentru seniorii judetului nostru, dar in egala masura si pentru generatiile tinere.Aceasta trasatura a fost in permanenta liantul dintre mine si dumneavoastra.Sunt mandru ca sunt social- democrat si ca va sunt coleg.Va multumesc pentru toate eforturile depuse in acesti patru ani, pentru gesturile mari si mici,pentru incurajari atunci cand a fost cazul, pentru sfaturi, atunci cand am simtit nevoia.Raman al dumneavoastra coleg si tovaras de drum", a transmis Tutuianu.La momentul deciziei de schimbare a candidatilor, de mai multe zile panourile lui Tutuianu erau amplasate in mai multe zone din Constanta. Acestea nu au fost scoase, ba mai mult, panourile electorale ale lui Stroe nu sunt de gasit.In data de 14 august cand Stroe si-a anuntat candidatura mai ramasesera trei zile pana la depunerea semnaturilor de sustinere. Asta inseamna ca Stroe a depus la Biroul Electoral Judetean semnaturile de la sustinatorii lui Tutuianu.Presa locala a anuntat ca Marius Horia Tutuianu, suparat pe decizia PSD, va candida din postura de independent. Cateva zile mai tarziua, Stroe anunta ca Tutuianu va deschide listele de consilieri judeteni, fiindu-i promisa functia de vicepresedintinte.Felix Stroe, presedintele PSD Constanta, l-a inlocuit pe Razvan Cuc la conducerea Ministerului Transporturilor, in 13 octombrie 2017. Seful regiei de apa RAJA Constanta din anul 2003, Felix Stroe este membru PSD din 1997 si a fost sustinut de premierul Mihai Tudose pentru preluarea functiei de ministru al Transporturilor.Felix Stroe a absolvit Liceul B.P. Hasdeu din Buzau unde s-a facut remarcat datorita rezultatelor scolare foarte bune. Spre sfarsitul clasei a X-a, Felix Stroe a intrat in atentia Securitatii si a fost recrutat in anul 1972 sub numele conspirativ "Dan".In nota de constatare emisa de CNSAS se precizeaza faptul ca la dosarul cu nr. R 368047, nu a fost gasit un angajament semnat de Felix Stroe.Directia de Specialitate din Cadrul institutiei a considerat, in anul 2013, ca lui Felix Stroe nu i se poate atribui calitatea de lucrator/colaborator al Securitatii:"Ei au incercat sa ma racoleze, dar nu am avut niciodata niciun angajament cu ei, de altfel m-au si abandonat in 1973 si m-au intrebat punctual de doi colegi. Despre care am spus ca nu cunosc sa asculte Europa Libera, ca nu se duc la baruri, pentru ca au corigente si vor sa invete, adica niste lucruri care sunt... eu cred ca i-am laudat, nu cred ca le-am periclitat situatia. Vazand cele doua note informative, m-au abandonat, n-am avut niciodata un angajament cu ei, n-am avut nume de cod si n-am fost niciodata colaborator al Securitatii", a declarat Felix Stroe intr-un interviu acordat pentru Info Sud-Est.Principalul contracandidat al lui Felix Stroe pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Constanta este liberalul Mihai Lupu , fost deputat si presedinte al Oil Terminal.