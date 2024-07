Violențe sexuale generalizate în Sudan. Printre victimele paramilitarilor se află și fetițe de 9 ani

Bărbaţi înarmaţi dintr-o miliţie notorie au violat în grup nenumărate femei şi fete, unele de numai nouă ani, potrivit unei investigaţii care documentează prevalenţa şocantă a violenţei sexuale în Khartoum în timpul războiului civil din Sudan, relatează The Guardian.

Unele dintre atacurile membrilor Forţelor de sprijin rapid (RSF) au fost atât de brutale încât femeile şi fetele au murit din cauza violenţei asociate cu actul de viol, potrivit raportului Human Rights Watch (HRW).

Relatările femeilor şi fetelor din zonele din Khartoum ocupate de RSF indică faptul că multe au fost răpite, torturate şi întemniţate ca sclave sexuale. Mamele au fost violate încercând să îşi protejeze fiicele.

Unele fete le-au spus luptătorilor RSF că sunt căsătorite şi nu virgine, în încercarea de a evita să fie atacate, se mai arată în raport.

"RSF au violat, au violat în grup şi au obligat la căsătorie nenumărate femei şi fete în zonele rezidenţiale din capitala Sudanului", a declarat Laetitia Bader, directoarea HRW pentru Cornul Africii.

La scurt timp după izbucnirea războiului civil între RSF şi armata sudaneză în urmă cu 15 luni, RSF a ocupat părţi din Khartoum şi oraşele înfrăţite, Omdurman şi Khartoum Nord.

De atunci, accesul în capitală a fost îngreunat de lupte, însă cercetătorii HRW au intervievat 42 de furnizori de asistenţă medicală, asistenţi sociali, avocaţi şi voluntari pentru situaţii de urgenţă din Khartoum pentru a stabili cum au fost tratate femeile şi fetele.

Au fost documentate cel puţin 262 de supravieţuitoare ale violenţei sexuale, cu vârste cuprinse între nouă şi 60 de ani.

În mai multe rânduri, voluntarele pentru situaţii de urgenţă au fost ele însele violate de luptătorii RSF în timp ce încercau să ajute supravieţuitoarele violenţei sexuale, se arată în raport.

Împreună, mărturiile dezvăluie o existenţă infernală pentru un număr foarte mare de femei şi fete din capitala sudaneză. O femeie în vârstă de 20 de ani le-a spus cercetătorilor: "Am dormit cu un cuţit sub pernă luni de zile de frica raidurilor care au dus la violuri din partea RSF. Nu mai este sigur să fii femeie şi să trăieşti în Khartoum sub conducerea RSF".

O moaşă din Khartoum le-a povestit cercetătorilor despre anxietatea constantă cu care se confruntă femeile: "Ne este teamă tot timpul de raidurile RSF în casele noastre. Nu putem dormi din cauza acestei temeri. În fiecare zi are loc un raid într-o casă, iar ei încearcă să violeze femeile."

Cel puţin patru femei şi fete au murit din cauza rănilor suferite după ce au fost violate, iar multe altele au fost spitalizate, se arată în raport. O adolescentă a fost împuşcată în coapsă după ce a fost violată de un grup de soldaţi RSF şi a murit la spital "din cauza hemoragiei puternice provocate de gloanţe".

Bader a îndemnat Uniunea Africană şi Organizaţia Naţiunilor Unite să desfăşoare o forţă de protecţie civilă pentru a preveni alte crime de război şi crime împotriva umanităţii.

Raportul a acuzat, de asemenea, soldaţii aparţinând Forţelor armate sudaneze (SAF) de violenţă sexuală împotriva populaţiei din Khartoum. Deşi mai puţine cazuri au fost atribuite armatei de stat, cercetătorii au documentat o "creştere" a cazurilor după ce SAF au preluat controlul asupra oraşului Omdurman la începutul anului 2024. Bărbaţii şi băieţii au fost, de asemenea, violaţi, inclusiv în detenţie, potrivit raportului.

HRW a declarat că ambele părţi au blocat accesul supravieţuitorilor la asistenţă medicală de urgenţă critică şi au atacat personalul medical, o crimă de război.

Raportul a precizat că SAF "restricţionează în mod deliberat livrările umanitare", inclusiv cele medicale, prin impunerea unei blocade de facto asupra ajutoarelor care intră în zonele din Khartoum controlate de RSF începând din octombrie.

Niciuna dintre părţi, se adaugă în raport, nu a luat "măsuri semnificative" pentru a împiedica forţele sale să comită violuri sau să atace lucrătorii medicali sau chiar pentru a investiga în mod independent şi transparent infracţiunile comise de forţele lor.

Cu toate acestea, o declaraţie a lui Babikir Elamin, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al guvernului sudanez, a contestat concluziile raportului, adăugând: "În ceea ce priveşte Forţele armate sudaneze (SAF), acest raport conţine acuzaţii nefondate care, în mod evident, nu au fost niciodată contraexaminate sau prezentate SAF pentru a răspunde. Negăm categoric sugestia defăimătoare a autorului raportului conform căreia SAF sau guvernul Sudanului aprobă violenţa sexuală în orice moment”.

"De asemenea, nu există niciun adevăr în acuzarea SAF de a viza furnizorii de asistenţă medicală. Raportul nu oferă nicio dovadă pentru a dovedi această acuzaţie. În prezent, spitalele şi facilităţile de sănătate care funcţionează în zonele controlate de SAF sunt limitate la zonele controlate şi protejate de SAF, inclusiv aproximativ 400 din cele 540 de spitale guvernamentale. Contrar afirmaţiilor din raport conform cărora SAF blochează livrarea de materiale medicale, SAF este cea care protejează, păzeşte şi adesea se ocupă de livrarea acestor materiale, inclusiv prin lansări aeriene”.

O serie de relatări ale supravieţuitoarelor au arătat că acestea au fost violate de până la cinci luptători RSF.

RSF a "răpit în mod regulat" femei şi fete şi le-a închis în case, potrivit raportului. Unele femei au fost reţinute timp de săptămâni. Multe au fost bătute, torturate şi li s-a refuzat accesul la hrană, în condiţii despre care cercetătorii au afirmat că reprezintă sclavie sexuală.

"Două fete, surori, pe care le-am sprijinit, mi-au spus că RSF le-a violat pe ele şi pe celelalte femei din casă în fiecare zi, în cele trei zile pe care le-au petrecut în detenţie", a declarat un furnizor de servicii şi apărător al drepturilor femeilor. Aceasta a adăugat că surorile au fost ţinute într-o casă mare, alături de un număr mare de femei şi fete din Sudanul de Sud şi Etiopia. "Ele au descris că au fost bătute, private de hrană şi forţate să spele zilnic hainele forţelor", se arată în raport.

În raport au fost documentate cel puţin trei sarcini ale unor fete în vârstă de 15 ani rezultate în urma violurilor comise de RSF şi într-un caz de armata sudaneză, în Khartoum Nord.

RSF a adresat o scrisoare HRW săptămâna trecută pentru a respinge afirmaţiile conform cărora ar ocupa spitale sau centre medicale în Khartoum, dar nu a oferit nicio dovadă că ar fi efectuat investigaţii privind acuzaţiile de violenţă sexuală de către forţele sale.

