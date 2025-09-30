Violența domestică scapă de sub control în România. Peste 61.000 de femei au fost abuzate în primele șase luni ale anului, iar 41 și-au pierdut viața

De Ziua Internațională a Nonviolenței, Parlamentul României a adoptat declarația „România fără violență domestică”, un document prin care condamnă ferm abuzurile și cere măsuri mai ferme pentru protejarea victimelor. Decizia vine pe fondul unor statistici alarmante: peste 61.000 de cazuri de violență domestică au fost înregistrate doar în primele șase luni ale anului, iar 41 de femei și-au pierdut viața până acum, în 2025, în urma agresiunilor. În plen, deputata USR Monica-Elena Berescu a avertizat că „o femeie pe săptămână moare în România din cauza violenței domestice”.

Parlamentarii cer Guvernului și autorităților intensificarea intervențiilor, dar și alocarea de resurse pentru adăposturi, servicii sociale și sprijin juridic. În paralel, Executivul a decis ca din septembrie să acorde subvenții pentru angajarea victimelor violenței domestice și ale traficului de persoane, pentru a sprijini reintegrarea acestora pe piața muncii.

Violența îndreptată împotriva femeilor a devenit, în ultimii ani, una dintre cele mai sensibile probleme pentru care nu s-au luat prea multe măsuri în România.

Mii de victime refuză monitorizarea

În primele 8 luni ale anului 2025, polițiștii au emis 9.366 de ordine de protecție provizorii, 3.629 dintre acestea fiind transformate în ordine de protecție de către instanțele de judecată, conform unui nou raport IGPR.

La nivel național, în primele 8 luni ale anului 2025, numărul faptelor penale înregistrate în domeniul violenței domestice a scăzut cu 19,5% față de primele 8 luni ale anului 2024, de la 40.260 la 32.394 de fapte.

Astfel, au fost înregistrate scăderi, comparativ cu perioada similară din anul 2024, pentru lovire sau alte violențe (de la 24.743 la 18.061 de fapte), amenințare (de la 5.135 la 3.993 de fapte) și abandonul de familie (de la 3.161 la 2.765 de fapte). Cea mai mare pondere în cadrul infracțiunilor o reprezintă „lovirea sau alte violențe” – 56% (18.061 de fapte).

Parlamentul României a adoptat marți declarația „România fără violență domestică", reafirmând angajamentul pentru prevenirea abuzurilor, protejarea victimelor și sancționarea agresorilor.

"Astăzi, ceea ce am adoptat nu este doar o declarație. Ceea ce facem noi astăzi e să vorbim despre vieți pierdute, despre suferință, dar mai ales despre responsabilitatea noastră de a face mai bine. Pentru că în România o femeie pe săptămână își pierde viața din cauza violenței domestice. În acest an deja au fost ucise 41 de femei. Cifra este una enormă, iar noi, în acest Parlament, când discutăm despre aceste lucruri, încă stârnim indiferență în loc să stârnim rumoare. Rumoarea din acest Parlament ar trebui să fie cu privire la aceste cifre și acesta ar trebui să fie subiectul principal al acestei zile. În ultimele luni am citit cu toții știri care ar fi trebuit să ne cutremure - mame ucise în fața propriilor copii, tinere care nu au apucat să strige după ajutor. Femei în stadiul ultim de cancer care au fost bătute până la moarte. Astea nu sunt statistici, sunt realități, sunt destine frânte", a subliniat deputata USR.

Subvenții pentru angajarea victimelor violenței domestice

Declarația a întrunit 320 de voturi "pentru" și cinci abțineri.

"Parlamentul României condamnă cu fermitate toate formele de violență domestică - fizică, psihologică, economică sau sexuală - și reafirmă că acestea reprezintă încălcări grave ale drepturilor fundamentale ale omului. Parlamentul își exprimă solidaritatea cu victimele violenței domestice, în special cu femeile și copiii, și susține nevoia de protecție imediată și eficientă pentru acestea. Parlamentul face apel la Guvern și autoritățile publice să intensifice măsurile de prevenire, intervenție și sancționare a actelor de violență domestică, inclusiv prin alocarea resurselor necesare pentru adăposturi, servicii sociale, psihologice și juridice", se arată în documentul adoptat.

Legislativul evidențiază că "sprijină dezvoltarea programelor educaționale și de conștientizare în școli, comunități și mass-media, menite să transmită mesajul clar că violența nu este acceptabilă și că respectul și egalitatea sunt valori fundamentale ale societății".

Parlamentul solicită instituțiilor competente - președintelui României, Guvernului, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției, Poliției Române, Ministerului Public și instanțelor judecătorești - să asigure aplicarea fermă și consecventă a legislației privind combaterea violenței domestice, protejarea victimelor și sancționarea agresorilor. Din septembrie, statul va acorda subvenții pentru angajarea victimelor violenței domestice și ale traficului de persoane. Decizia a fost luată în ședința de Guvern.

Victimele vor avea acces gratuit la programe de formare profesională și, totodată, vor fi sprijinite să-și găsească un loc de muncă. După ce găsesc acest loc de muncă, angajatorii lor vor beneficia de o subvenție de la stat în valoare de 2.250 lei pe lună. Există și condiția ca persoana angajată să fie înscrisă oficial ca șomer. Numărul victimelor violenței domestice: 0800500333.

