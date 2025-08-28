Val de incidente în orașe mari din România. Femei agresate sexual și lovite în mijloace de transport din București și Timișoara

Autor: Maria Mora
Joi, 28 August 2025, ora 14:46
160 citiri
Val de incidente în orașe mari din România. Femei agresate sexual și lovite în mijloace de transport din București și Timișoara
Autobuz STB Foto: Facebook/Societatea de Transport București STB SA

Un bărbat de 28 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a agresat trei tinere într-un tramvai care circula în Sectorul 5 al Capitalei. Acesta este cercetat pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice și va fi prezentat magistraților cu propunere legală.

„La data de 27 august 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Brigada de Poliție pentru Transportul Public au reținut un bărbat, în vârstă de 28 de ani, față de care sunt efectuate cercetări într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe (trei acte materiale) și tulburarea ordinii și liniștii publice”, a transmis Poliția Capitalei.

Potrivit anchetatorilor, în jurul orei 07:00, cele trei victime, cu vârste de 16, 19 și 20 de ani, se aflau într-un tramvai care circula prin Sectorul 5, când, pe fondul unor divergențe verbale, au fost agresate fizic de bărbat. „În aceeași zi, polițiști din cadrul Secției 18 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, de către un bărbat cu privire la faptul că partenera sa ar fi fost agresată fizic într-un mijloc de transport din Sectorul 5”, se arată în comunicatul Poliției. La fața locului, echipajul a găsit trei tinere care au povestit că au fost lovite.

„Un echipaj al Jandarmeriei Capitalei, aflat în proximitate, a intervenit prompt, identificând și imobilizând persoana bănuită, aceasta fiind ulterior preluată de polițiști. Totodată, un echipaj medical a acordat îngrijiri uneia dintre victime”, au mai precizat reprezentanții instituției. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală.

Incidente și la Timișoara

Un bărbat de 71 de ani, din Timișoara, care a agresat sexual mai multe femei atât în mijloace de transport în comun, cât și pe stradă, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore.

”La data de 27 august a.c., în urma cercetărilor efectuate de polițiștii din cadrul Secției 2 Urbane Timișoara, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, un bărbat de 71 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală. În fapt, la aceeași dată, polițiștii au fost sesizați prin plângere de către o femeie cu privire la faptul că, în jurul orei 18:40, în timp ce se afla pe strada Piața Gheorghe Domășneanu, un bărbat ar fi exercitat asupra sa acte de natură sexuală”, a transmis IPJ Timiș.

Polițiștii l-au identificat pe agresor, un bărbat de 71 de ani.

”Totodată, în urma cercetărilor, a rezultat că, la data de 25 august a.c., la nivelul Poliției Municipiului Timișoara au fost înregistrate mai multe apeluri 112 prin care se semnala faptul că un bărbat ar fi molestat mai multe femei, atât în mijloacele de transport în comun, cât și pe stradă”, a mai precizat IPJ Timiș.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru agresiune sexuală.

Deputat PSD, despre livratorul străin lovit de un tânăr în București: „Stop rasismului! Condamn ferm atât gestul agresorului, cât și pe cel al instigatorului” FOTO
Deputat PSD, despre livratorul străin lovit de un tânăr în București: „Stop rasismului! Condamn ferm atât gestul agresorului, cât și pe cel al instigatorului” FOTO
Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, susţine că delirul naţionalist şi poziţionările extremiste nu trebuie tolerate nici pe reţelele sociale şi nici în Parlament, el acuzând că...
Gheorghe Piperea, despre clipul în care „un derbedeu s-a luat de un biet lucrător”: Nu vi se pare nimic suspect aici?
Gheorghe Piperea, despre clipul în care „un derbedeu s-a luat de un biet lucrător”: Nu vi se pare nimic suspect aici?
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea spune, joi, că agresiunea la adresa livratorului străin nu probează un “val de ură” şi nici nu are legătură cu AUR. Acesta lasă să se...
#femei agresate, #agresiune sexuala, #agresiune fizica, #incidente violente , #agresiune
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Americanii au ramas "masca"! Cum arata Imane Khelif, la un an de cand Donald Trump a spus ca e barbat
Digi24.ro
Experienta unei romance stabilite de 12 ani in strainatate: permis de conducere in 45 de minute si pasaport in 20, direct la aeroport
DigiSport.ro
Scandal monstru la US Open: Townsend si Ostapenko au ajuns la fileu si au oferit scene neverosimile!

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Primele declarații ale polițistului care a intervenit în cazul livratorului lovit. Ce povestește că a declarat agresorul
  2. „Pantera neagră” a revenit. Animalul sălbatic ar fi fost văzut din nou în apropiere de România. A fost convocată o ședință de criză
  3. Val de incidente în orașe mari din România. Femei agresate sexual și lovite în mijloace de transport din București și Timișoara
  4. Sfârșit tragic pentru 4 români din Germania. Mașina în care se aflau s-a răsturnat într-o pădure. „Vreau să îmi văd băiatul, să-i aprind o lumânare” FOTO
  5. Cristian Preda, după incidentul legat de livratorul străin: „Dacă Tanasă nu e anchetat, alți rinoceri vor lovi oameni nevinovați”
  6. Caz revoltător în Dâmbovița. O minoră de 11 ani a fost violată de tatăl unei prietene de joacă, iar familia nu a anunțat poliția „ca să nu se facă de râs în sat”
  7. Reacția Rusiei după atacul devastator de la Kiev: „Armata rusă nu atacă niciodată infrastructura civilă”
  8. Fost ministru polonez al Sănătății, bătut în stradă din cauza politicilor adoptate în timpul pandemiei COVID-19
  9. Numărul concedierilor din administrație a fost majorat. Câte posturi vor fi eliminate din primării
  10. Incendiu în mijlocul Capitalei. Arde un celebru restaurant. Traficul a fost dat peste cap VIDEO