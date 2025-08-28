Val de incidente în orașe mari din România. Femei agresate sexual și lovite în mijloace de transport din București și Timișoara

Un bărbat de 28 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a agresat trei tinere într-un tramvai care circula în Sectorul 5 al Capitalei. Acesta este cercetat pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice și va fi prezentat magistraților cu propunere legală.

„La data de 27 august 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Brigada de Poliție pentru Transportul Public au reținut un bărbat, în vârstă de 28 de ani, față de care sunt efectuate cercetări într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe (trei acte materiale) și tulburarea ordinii și liniștii publice”, a transmis Poliția Capitalei.

Potrivit anchetatorilor, în jurul orei 07:00, cele trei victime, cu vârste de 16, 19 și 20 de ani, se aflau într-un tramvai care circula prin Sectorul 5, când, pe fondul unor divergențe verbale, au fost agresate fizic de bărbat. „În aceeași zi, polițiști din cadrul Secției 18 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, de către un bărbat cu privire la faptul că partenera sa ar fi fost agresată fizic într-un mijloc de transport din Sectorul 5”, se arată în comunicatul Poliției. La fața locului, echipajul a găsit trei tinere care au povestit că au fost lovite.

„Un echipaj al Jandarmeriei Capitalei, aflat în proximitate, a intervenit prompt, identificând și imobilizând persoana bănuită, aceasta fiind ulterior preluată de polițiști. Totodată, un echipaj medical a acordat îngrijiri uneia dintre victime”, au mai precizat reprezentanții instituției. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală.

Incidente și la Timișoara

Un bărbat de 71 de ani, din Timișoara, care a agresat sexual mai multe femei atât în mijloace de transport în comun, cât și pe stradă, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore.

”La data de 27 august a.c., în urma cercetărilor efectuate de polițiștii din cadrul Secției 2 Urbane Timișoara, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, un bărbat de 71 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală. În fapt, la aceeași dată, polițiștii au fost sesizați prin plângere de către o femeie cu privire la faptul că, în jurul orei 18:40, în timp ce se afla pe strada Piața Gheorghe Domășneanu, un bărbat ar fi exercitat asupra sa acte de natură sexuală”, a transmis IPJ Timiș.

Polițiștii l-au identificat pe agresor, un bărbat de 71 de ani.

”Totodată, în urma cercetărilor, a rezultat că, la data de 25 august a.c., la nivelul Poliției Municipiului Timișoara au fost înregistrate mai multe apeluri 112 prin care se semnala faptul că un bărbat ar fi molestat mai multe femei, atât în mijloacele de transport în comun, cât și pe stradă”, a mai precizat IPJ Timiș.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru agresiune sexuală.

