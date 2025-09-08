Scene șocante pe o stradă din Cluj-Napoca. O femeie a fost agresată pentru că vorbea maghiară la telefon. Nu a fost un incident singular

Poliția din județul Cluj a deschis un nou dosar penal în urma unui incident îndreptat împotriva unei persoane de etnie maghiară.

Totul s-a întâmplat după ce o româncă a numit-o "bozgor" (fără patrie) pe o femeie maghiară, la Cluj-Napoca, pentru faptul că aceasta vorbea în limba maghiară pe stradă, potrivit hirado.hu.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Cluj a declarat că procedura a fost declanșată din oficiu în urma articolului publicat de portalul românesc Știri de Cluj. În legătură cu incidentul, se desfășoară o anchetă sub suspiciunea de incitare la violență, ură și discriminare.

Despre incidentul petrecut, joi, la Cluj-Napoca a relatat, pe Facebook, Tudor Duică, liderul asociației regionaliste TEUS – Transilvania Noastră – Erdélyünk – Unser Siebenbürgen. Acesta a scris că femeia maghiară amenințată este soția unuia dintre prietenii săi.

Duică a distribuit și relatarea scurtă a prietenului său, potrivit căreia incidentul s-a petrecut în zona gării, când soția acestuia vorbea la telefon în limba maghiară cu un client din Ungaria. Atunci o femeie bine îmbrăcată, de aproximativ 50 de ani, i-a strigat agresiv: „Bozgoroaico, vorbește maghiara acasă, nu pe stradă la Cluj-Napoca!”. Soțul a precizat că femeia nu a reușit să răspundă la insultă.

„Trebuie să fim solidari cu maghiarii, nu putem să-i expunem bunului plac al acestor cretini, altfel nu am cum să-i numesc”, a scris Duică. Președintele organizației transilvaniste a făcut trimitere la Dan Tanasă, deputatul partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), considerat extremist de mai multe formațiuni politice românești, care, recent, și-a incitat urmăritorii pe Facebook împotriva persoanelor care nu sunt de etnie română.

Nu a fost un incident singular, scrie sursa citată. Zilele trecute s-a aflat că, în iunie, la Florești, lângă Cluj-Napoca, un bărbat a fost agresat fizic pentru că vorbea maghiara cu soția sa într-un magazin. Bărbatul nu a depus plângere, dar după ce cazul a apărut în presă și pe rețelele sociale, poliția a deschis din oficiu dosar penal.

Tot la Cluj-Napoca, săptămâna trecută, un muncitor nepalez a fost bătut pe motiv de rasă.

