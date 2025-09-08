Scene șocante pe o stradă din Cluj-Napoca. O femeie a fost agresată pentru că vorbea maghiară la telefon. Nu a fost un incident singular

Autor: Catalina Sirbu
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 18:35
815 citiri
Scene șocante pe o stradă din Cluj-Napoca. O femeie a fost agresată pentru că vorbea maghiară la telefon. Nu a fost un incident singular
Persoană care folosește telefonul mobil FOTO Pixabay

Poliția din județul Cluj a deschis un nou dosar penal în urma unui incident îndreptat împotriva unei persoane de etnie maghiară.

Totul s-a întâmplat după ce o româncă a numit-o "bozgor" (fără patrie) pe o femeie maghiară, la Cluj-Napoca, pentru faptul că aceasta vorbea în limba maghiară pe stradă, potrivit hirado.hu.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Cluj a declarat că procedura a fost declanșată din oficiu în urma articolului publicat de portalul românesc Știri de Cluj. În legătură cu incidentul, se desfășoară o anchetă sub suspiciunea de incitare la violență, ură și discriminare.

Despre incidentul petrecut, joi, la Cluj-Napoca a relatat, pe Facebook, Tudor Duică, liderul asociației regionaliste TEUS – Transilvania Noastră – Erdélyünk – Unser Siebenbürgen. Acesta a scris că femeia maghiară amenințată este soția unuia dintre prietenii săi.

Duică a distribuit și relatarea scurtă a prietenului său, potrivit căreia incidentul s-a petrecut în zona gării, când soția acestuia vorbea la telefon în limba maghiară cu un client din Ungaria. Atunci o femeie bine îmbrăcată, de aproximativ 50 de ani, i-a strigat agresiv: „Bozgoroaico, vorbește maghiara acasă, nu pe stradă la Cluj-Napoca!”. Soțul a precizat că femeia nu a reușit să răspundă la insultă.

„Trebuie să fim solidari cu maghiarii, nu putem să-i expunem bunului plac al acestor cretini, altfel nu am cum să-i numesc”, a scris Duică. Președintele organizației transilvaniste a făcut trimitere la Dan Tanasă, deputatul partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), considerat extremist de mai multe formațiuni politice românești, care, recent, și-a incitat urmăritorii pe Facebook împotriva persoanelor care nu sunt de etnie română.

Nu a fost un incident singular, scrie sursa citată. Zilele trecute s-a aflat că, în iunie, la Florești, lângă Cluj-Napoca, un bărbat a fost agresat fizic pentru că vorbea maghiara cu soția sa într-un magazin. Bărbatul nu a depus plângere, dar după ce cazul a apărut în presă și pe rețelele sociale, poliția a deschis din oficiu dosar penal.

Tot la Cluj-Napoca, săptămâna trecută, un muncitor nepalez a fost bătut pe motiv de rasă.

"De nesimțiți sunt sătul". Ce a pățit o femeie care a abandonat căruțul de cumpărături în parcarea unui supermarket. "Hai să ne civilizăm puțin!"
"De nesimțiți sunt sătul". Ce a pățit o femeie care a abandonat căruțul de cumpărături în parcarea unui supermarket. "Hai să ne civilizăm puțin!"
O femeie din Capitală a abandonat căruțul de cumpărături în parcarea unui supermarket, iar gestul său a fost imediat taxat de un bărbat care tocmai ajunsese la fața locului. Deranjat de...
Supărarea angajaților de la Senat, după tăierea sporurilor. Cer scoaterea antenelor de pe Casa Poporului. „Generează câmpuri electromagnetice și radiații”
Supărarea angajaților de la Senat, după tăierea sporurilor. Cer scoaterea antenelor de pe Casa Poporului. „Generează câmpuri electromagnetice și radiații”
După limitarea sporului pentru condiții vătămătoare de la 1.500 lei la 300 de lei, de la 1 iulie, de către Guvernul Bolojan, mai multe categorii de bugetari au fost nemulțumite. Sporul de...
#femei agresate, #femeie, #maghiar, #limba maghiara , #stiri juridice
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Nici macar ai lui n-au inteles! Putea juca in Champions League, dar a semnat in Romania
ObservatorNews.ro
Unde se castiga cel mai bine in Romania. Topul celor mai bine platite joburi
DigiSport.ro
Lovitura neinteleasa de nimeni! Putea juca in Champions League, dar a semnat in Romania

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Tânăr din Alba, acuzat că ar fi violat o fată de 12 ani. Judecătorii l-au trimis în arest la domiciliu
  2. Lovitură pentru Donald Trump. Președintele SUA, condamnat în apel să plătească zeci de milioane de dolari pentru calomnie
  3. Când ajunge în România primul tren electric produs în Polonia. Rutele pe care ar urma să circule FOTO
  4. Rusia pregătește Zapad 2025, cea mai importantă mișcare militară, după invazia Ucrainei. Tensiuni la granițele cu Europa, după experiența unui atac nuclear simulat asupra Varșoviei
  5. Primul lungmetraj generat cu inteligență artificială: între pionierat și neliniște în industria filmului
  6. Cine este spionul capturat la Timișoara și acuzat că vindea secrete de stat către Belarus. Are cetățenie română și a fost șef al Serviciului de Informații și Securitate
  7. Scene șocante pe o stradă din Cluj-Napoca. O femeie a fost agresată pentru că vorbea maghiară la telefon. Nu a fost un incident singular
  8. Foste iubiri, vârcolaci și CEO miliardari. Micro-dramele cuceresc rețelele sociale, înlocuind telenovelele
  9. Franța, paralizată de greve, miercuri. Atenționare de călătorie de la MAE
  10. Trump, din ce în ce mai puțin luat în serios pe scena mondială. Cum și-a ruinat președintele SUA reputația internațională - analiză The Atlantic