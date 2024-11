Panică în Iași, după ce mai multe tinere au fost urmărite de un individ înarmat cu un cuțit și însoțit de un câine. „Se uita țintă către ușa mea cu o lumânare în mână”

Este alertă în Iași, după ce mai multe femei au povestit că au fost urmărite și amenințate de un bărbat care frecventează diferite zone, precum Copou, Târgu Cucu și Piața Independenței.

Individul abordează femeile în zonele aglomerate, dar și în zonele slab populate, pe motiv că are nevoie de martori de gen feminin în instanță. De asemenea, el este însoțit și de un câine de talie mare.

Când le-a abordat pe femei, bărbatul avea asupra lui și un cuțit, potrivit bzi.ro.

Pe stâlpii din Iași au apărut numeroase afișe, cu diferite mesaje în română și engleză, care aparțin acestui individ, pe nume Liviu Berban, care, potrivit informațiilor din afiș, ar fi un distribuitor de produse cosmetice Avon și Oriflame.

Individul cere ajutorul femeilor din Iași ca să-l ajute și să-l susțină într-un presupus proces în instanță, fondat pe motivul că mai mulți vecini ar vrea să-l omoare.

După expunerea afișelor, bărbatul a început să acosteze femei pe stradă, punându-le viața în pericol.

„Presupun că toată șarada a început, în cazul meu, din cauza faptului că m-am mutat în chirie fix în zona în care locuiește acest domn, astfel încât nu aș avea cum să-l evit nici dacă mi-aș dori lucrul acesta. Din când în când, încă mai dau peste el. Prima dată ne-a abordat pe mine și o prietenă în stația de tramvai (Pădurii), era printre primele dăți când mergeam cu tramvaiul, însă nu eram singure, era și un prieten cu noi. Inițial, văzându-l în ce stare e, mă gândeam că va veni să cerșească, de asta eu nici nu l-am băgat în seamă. În schimb, a abordat-o pe prietena mea, care i-a răspuns și a început să îi spună că are nevoie de ajutor în instanță, că e nevoie de o femeie, că vor să îl omoare etc.. Evident, eu și celălalt prieten i-am zis să o taie de acolo, iar acesta a plecat fără să insistăm. După aceea am început să-l văd constant, aproape zilnic. În Târgu Cucu, Unirii, peste tot”, a povestit Iuliana, una dintre victimele bărbatului.

Individul nu s-a oprit aici, mai spune victima.

„Întâmplarea care pe mine m-a lăsat șocată a fost momentul când m-a urmărit până acasă. Era târziu, undeva pe la 21:00 – 21:30 aș zice, și coborâsem din tramvai să merg acasă. Inițial am zis să-i dau „the benefit of the doubt”, când am văzut că merge pe unde merg eu, gândindu-mă că se duce acasă sau altundeva. Ca să verific acest aspect, am trecut de pe o parte pe cealaltă, ceea ce a făcut și el. La un moment dat, a cotit la dreapta și am crezut că a plecat. Nu a făcut-o. A luat-o pe străduța paralelă pe unde mergeam eu, în spatele blocurilor, și când am cotit și eu pe altă străduță, să ajung acasă, m-am trezit cu el la câțiva metri de mine. I-am dat pas alergător înspre casă, am avut noroc că am cheie la poartă și am închis-o imediat, nu vreau să știu ce s-ar fi întâmplat dacă nu intram la timp”, a mai spus tânăra.

Potrivit victimelor, bărbatul este tot mai insistent și a început să hărțuiască femei în plină stradă, pe timp de zi. Liviu Berban este însoțit și de un câine de talie mare, care are botul legat cu ață sau sârmă.

Mai multe femei susțin că au fost amenințate cu un cuțit în momentul în care l-au refuzat pe individ.

„Undeva prin luna mai, ieșisem de la o programare de la un salon. M-am îndreptat spre stația Pădurii și așteptam tramvaiul 3 pentru că trebuia să ajung la facultate. După vreo câteva minute de așteptat, apare lângă mine un tip destul de ciudat, la vreo 30 de ani, îmbrăcat cu haine largi și destul de neîngrijite, iar lângă el avea un câine de talie mare, foarte slab, fără botniță, dar cu botul legat cu o sfoară. Se pune foarte aproape de mine și începe să-mi spună că are nevoie de ajutor și mă întreabă dacă vreau să merg cu el să-l ajut. Îl anunț că nu pot și îmi spune că îmi lasă numărul lui de telefon pentru că are probleme cu vecinii și cu poliția și să merg cu el acasă că stă aproape. Îi repet că nu pot, pentru că mă grăbesc și spune pe un ton destul de nervos: „Deci nu vrei să mă ajuți”. Norocul meu a fost că fix atunci venise tramvaiul și m-am urcat rapid. Ce m-a speriat, în schimb, e că eram în plină zi și erau destui oameni în stație, dar nimeni nu a intervenit. Toată lumea se uita, un singur om din stație m-a întrebat ce a vrut de la mine și mi-a spus să păstrez distanța dacă îl mai văd pe stradă”, a spus Miriam, o altă victimă a lui Berban.

O altă victimă a povestit că a fost urmărită de individ până în blocul în care locuiește.

„Evenimentul cu domnul acesta, dacă îl putem numi așa, l-am avut de sărbătorile pascale anul trecut, mai exact, totul a început chiar în seara de Înviere. În parcul de lângă biserica de pe Copou, când mă întorceam de la Înviere cu mai mulți vecini din complex, automat nu am dat importanță cine, cum este în parc, având în vedere faptul că toată lumea pleca și venea de la biserică prin acel părculeț. În schimb, mi-a atras atenția unul din vecini, spunându-mi să merg mai aproape de el, pentru că este un domn foarte dubios care i se părea că mă urmărește. Am mers cu vecinul respectiv până în complex, am ajuns acasă și pe la vreo 5-10 minute diferență, nu mai mult, îmi sună interfonul de la poartă”, a declarat Amalia, o altă femeie hărțuită de bărbat.

Femeia spune că pentru a intra în interiorul clădirii e nevoie să treci de niște porți care sunt securizate.

„Mi-a sunat interfonul video. Desigur, m-am dus să văd cine este, pentru că am crezut că este o prietenă care era prin zonă. M-am uitat pe interfon și am văzut un tip foarte dubios care se uita foarte, foarte ciudat în camera din interfon, dându-mi de înțeles că ar trebui să îi răspund. Nu am făcut acest lucru, pentru că nu îl recunoșteam ca fiind unul din vecinii mei, iar eu aveam doar doi vecini care mă sunau când aveau nevoie să li se deschidă poarta și invers. Era un ajutor reciproc. Nu l-am recunoscut, locuiam singură și am zic că nu o să îi deschid să dau curs acestui lucru, neștiind cine este domnul în cauză”, a mai spus femeia.

După 5 minute, individul a intrat în incinta clădirii.

„La alte 5 minute diferență îmi sună interfonul din nou, de data aceasta am văzut că este interfonul de la ușa blocului, ceea ce înseamnă că, nu știu prin ce mijloace, a reușit să intre în complex. Pe la barieră se putea întâmpla acest lucru, ceea ce însemna că el cunoștea destul de bine blocurile și zona, având în vedere că ușa blocului nu era la strada principală, unde se afla poarta, ci era destul de în spate. Mi-a sunat la interfonul de la ușa blocului, la fel, cu o privire foarte dubioasă, desigur că din nou nu am răspuns, pentru că mi s-a părut destul de deplasat totul. La câteva minute distanță am verificat prin vizor ce se întâmplă, iar tipul respectiv era la câțiva metri distanță de ușa mea, în bloc, rezemat de balustradă, cu o lumânare în mână și se uita țintă către ușa mea. A stat pe ceas vreo 40 de minute spre o oră. Se cunoștea că nu este din bloc”, a adăugat victima.

Liviu Berban este cunoscut pentru numeroase acuzații potrivit cărora agresează tinere pe străzile Iașului.

„A doua zi când am ieșit din apartament am găsit un bilețel băgat sub ușă cumva sau intenția de a băga sub ușă un bilețel cu un număr de telefon. Și în primul bilețel, și în al doilea este prezent același număr. Am păstrat bilețelul ca dovadă. Am fost plecată în prima zi de Paște, când se întâmplau aceste lucruri. Când m-am întors seara după ora 20:00, am găsit un plic și o invitație la cafea. Atunci a fost momentul când m-am panicat! Nu am vrut să apelez din prima la poliție, probabil de frică că aș putea să îmi fac singură mai mult rău dacă el află că am făcut această declarație. În schimb, mi-am rugat un prieten să-l sune și să se dea drept logodnicul meu și să-l întrebe finuț, de la bărbat la bărbat, ce sunt cu acele bilețele și de ce îmi face avansuri. Domnul avea deja discursul pregătit, spunând că nu este el, că nu este primul om care îl contactează, că i se face o farsă și cineva vrea să îi facă rău. A spus că cineva lasă bilețele cu numărul său de telefon în diferite uși ale domnișoarelor, iar aici s-a dat singur de gol, pentru că el nu avea de unde ști exact unde a fost lăsat bilețelul și dacă eu, ca domnișoară, eram sau nu singură în casă”, a povestit Amalia.

Victima spune că există dovezi pe camerele video din seara în care individul a intrat în bloc și a așteptat în fața apartamentului său.

„Menționez că atunci când a fost sunat și i s-a dat de înțeles că eu nu sunt singură și că aș avea un logodnic cu care locuiesc și care nu era în acea seară acasă, nu m-a mai contactat, nu am mai primit niciun bilețel de la el. Acolo s-a terminat povestea cu mine, în schimb, o altă prietenă a fost abordată de el de mai multe ori, la fel ca și restul poveștilor, ca și la celelalte fete. Din ce am apucat să văd eu de pe camere de la interfon, era un domn undeva la aproximativ 40-45 de ani, 1,60-1,70 înălțime, un domn blond sau cu păr foarte deschis la culoare, și din ce îmi amintesc eu atunci, de Paște, îl avea dat pe spate sau tuns mai scurt”, susține tânăra.

Mai multe tinere din Iași susțin pe rețelele sociale că sunt hărțuite de acest bărbat.

Autoritățile s-au autosesizat în acest caz.

„Având în vedere informațiile apărute în spațiul public, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași s-au autosesizat și efectuează verificări pentru stabilirea întregii situații de fapt, urmând ca, în funcție de cele constatate, să fie dispuse măsuri legale”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Iași.

Tot polițiștii mai sfătuiesc persoanele care se află într-un astfel de pericol să meargă la orice Secție de Poliție din apropiere pentru a evita eventuale degenerări de situație.

Liviu Berban a făcut publice datele sale personale în mesajele din afișe. Victimele sunt de părere că individul ar avea probleme mintale și că ar fi fost externat recent de la Institutul de Psihiatrie Socola din Iași.

