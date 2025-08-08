Două femei care se dădeau drept „vrăjitoare” au fost reținute de Poliție. Au primit peste 30.000 de euro pentru un „ritual de împreunare cu persoana iubită”

Autor: Maria Popa
Vineri, 08 August 2025, ora 13:09
759 citiri
Două femei care se dădeau drept „vrăjitoare” au fost reținute de Poliție. Au primit peste 30.000 de euro pentru un „ritual de împreunare cu persoana iubită”
Femeile pretindeau că sunt vrăjitoare FOTO: Pexels

Două femei care se prezentau ca ”vrăjitoarea Claudia” şi "vrăjitoarea Maria” au fost reţinute de poliţiştii din Bucureşti după ce au înşelat o persoană pretinzând că vor face un ”ritual de împreunare cu persoana iubită” şi că rezolvă probleme de sănătate cauzate de ”farmece şi blesteme” din trecut.

În acest fel, cele două au obţinut de la persoana vătămată peste 30.000 de euro şi o constrângeau să le dea în continuare sume de bani.

Poliţia Capitalei a anunţat, vineri, 8 august, că poliţişti de la Secţia 21 Poliţie, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţul Giurgiu, într-un dosar penal de înşelăciune, prejudiciul fiind de 30.950 de euro.

”În fapt, în perioada 6 iunie - 17 iunie 2025, o femeie, cu sprijinul altei femei, ambele utilizând calităţi mincinoase, respectiv prezentându-se pe reţele de socializare că deţin puteri supranaturale şi că realizează diverse ritualuri oculte, ar fi indus în eroare o persoană, sub pretextul că, prin metode specifice actelor de vrăjitorie, îi va rezolva diferite probleme personale, context în care ar fi determinat-o şi ar fi constrâns-o pe aceasta să îi remită 30.950 de euro”, a arătat sursa citată.

În urma cercetărilor, s-a stabilit că, în momentul în care persoana vătămată dorea să încheie aceste acţiuni, cele două ar fi ameninţat-o şi ar fi constrâns-o moral să le remită în continuare sume de bani.

În urma percheziţiilor, au fost ridicate mai multe bunuri de interes în cauză, printre care dispozitive electronice pe care acestea le-ar fi utilizat, documente şi obiecte folosite la efectuarea de ritualuri oculte şi acte de vrăjitorie. De asemenea, au fost identificaţi şi ridicaţi 101.500 de lei şi 12.350 de euro.

Cele două femei au fost duse la audieri, ulterior ele fiind reţinute pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate în faţa instanţei, cu propuneri legale.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Secţiei 21 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, pentru înşelăciune.

Potrivit unor surse judiciare, cele două femei se autointitulau ”vrăjitoarea Claudia” şi "vrăjitoarea Maria”.

Ele i-au spus victimei că vor face un ”ritual de împreunare cu persoana iubită”, iar ulterior că trebuie să rezolve mai multe probleme grave de sănătate, cauzate de ”farmece şi blesteme” din trecut. În plus, de fiecare dată când persoana vătămată voia să se oprească, cele două o ameninţau că totul se va întoarce împotriva ei, inclusiv farmecele pe care le-au făcut ele pentru a o ajuta.

Incident scandalos într-un mijloc de transport în comun din București. Un bărbat de 75 de ani a agresat sexual o adolescentă de 13 ani
Incident scandalos într-un mijloc de transport în comun din București. Un bărbat de 75 de ani a agresat sexual o adolescentă de 13 ani
Un bărbat de 75 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce ar fi agresat sexual, într-un mijloc de transport în comun, o minoră de 13 ani. "La data de 7 august, polițiștii...
Incident șocant în Capitală. Un bărbat s-a trezit cu un șarpe uriaș în baia apartamentului său. Cum a ajuns reptila acolo
Incident șocant în Capitală. Un bărbat s-a trezit cu un șarpe uriaș în baia apartamentului său. Cum a ajuns reptila acolo
Un bărbat din București s-a trezit luni noaptea, 4 august, cu un șarpe uriaș în baia apartamentului său, situat în Piața Universității. Speriat, a sunat la 112, și acasă la el a fost...
#femei arestate, #vrajitoare inselaciune, #Bucuresti, #inselaciune, #probleme sanatate, #vrajitorie , #inselaciune
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Regina Elvetiei", decizie neasteptata: s-a aflat totul
ObservatorNews.ro
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit sa foloseasca bomba nucleara comerciala
DigiSport.ro
"Cea mai frumoasa femeie din lume" a divortat dupa 4 ani si si-a anuntat in premiera decizia radicala: "Niciodata!"

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. O pauză în războiul din Ucraina ar putea fi aproape. „Există speranțe pentru asta”
  2. Un pensionar s-a înecat cu proteza. Cum au reușit polițiștii să-l salveze
  3. Ce măsuri anunță Ministrul Sănătății pentru responsabilitate în spitale. „Încrederea oamenilor în sistemul de sănătate nu se câștigă prin vorbe”
  4. Cum explică șeful ASF proiectul privind Pilonul II: „Tratamentul echitabil al participanților și soliditatea fondurilor”
  5. O femeie de 76 de ani a fost înjunghiată de soț în timpul unui conflict, în propria casă
  6. Incident scandalos într-un mijloc de transport în comun din București. Un bărbat de 75 de ani a agresat sexual o adolescentă de 13 ani
  7. Proiectul privind Pilonul II de pensii, criticat din interiorul PNL: „Atunci când statul decide pe banii mei, înseamnă comunism, nu liberalism”
  8. Mai mulți judecători se reîntorc în sistem. Decretele privind magistrații, semnate vineri de președintele Nicușor Dan
  9. Decontarea vaccinului anti-HPV, simplificată printr-o ordonanță adoptată de Guvern. Care sunt noile prevederi
  10. Atenționare de călătorie MAE. Los Angeles este din nou parțial evacuat din cauza incendiilor de vegetație