Trei femei din Crimeea, animatoare într-un parc acvatic, amendate pentru că au dansat pe o melodie a unui artist ucrainean VIDEO

Un tribunal din Crimeea a amendat trei femei cu 15.000 de ruble (138 de euro) pentru ”discreditarea” armatei ruse, a anunţat vineri Ministerul rus de Interne, citat de Novaya Gazeta Europe.

Incidentul a avut loc într-un parc acvatic din oraşul Aluşta, pe 8 august. Ministerul a declarat într-un comunicat că cele trei femei, care lucrează ca animatoare pentru copii în parcul acvatic, ”dansează public” pe o melodie ”cu un înţeles inacceptabil”, a unui artist ucrainean.

Canalul de Telegram pro-război Crimea SMERSH a postat un videoclip care le arată pe femei dansând pe cântecul lui Verka Serducika, Gulianocika. Unul dintre versuri este ”Ucraina nu a pierit încă dacă petrecem aşa”.

Verka Serducika, personajul drag al artistului ucrainean Andri Danilko, este populară în Rusia şi Ucraina de zeci de ani. De la începutul invaziei ruse în Ucraina, Danilko a fost vehement împotriva războiului şi a lansat un turneu de concerte Help for Ukraine, concertând în mai multe ţări.

Angajatele parcului acvatic, în vârstă de 19, 20 şi 26 de ani, au fost reţinute a doua zi. Potrivit ministerului, două dintre ele sunt cetăţene ruse care au venit la Aluşta pentru muncă de vară, în timp ce a treia femeie era originară din Crimeea.

