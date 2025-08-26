Cum se îmbogățesc „văduvele negre” din Rusia pe seama soldaților uciși în războiul din Ucraina. „El se duce pe front, eu înscriu copiii pe numele lui” VIDEO

Zeci de femei din Rusia se căsătoresc fictiv cu soldați trimiși pe front, care mor în luptă, iar „văduvele negre” primesc despăgubiri de până la 85.000 de euro.

După ce o femeie s-a căsătorit de 5 ori, iar toți partenerii i-au murit în luptă, Duma de Stat a decis să pregătească o lege pentru a opri acest fenomen care a luat amploare în Rusia.

„El se duce pe front, eu gata înscriu copiii pe numele lui. Arătăm ca o pereche fericită. Primesc o plată de cinci milioane, plus calculați: bani, ajutoare pentru școală și grădiniță, alocație lunară pentru soția unui soldat. O să trăim bine și la mare o să ne ducem”, spune o femeie.

În cadrul unui clip publicat de jurnaliștii ruși, această femeie spune cu amănunte cum funcționează această escrocherie care a luat amploare imediat după ce Rusia a atacat Ucraina, în urmă cu 3 ani.

„Văduvele negre” se căsătoresc cu soldați trimiși pe front, unde mulți dintre ei mor în luptă. După deces, văduvele încasează compensanții importante din partea statului rus.

„Apoi, el o să fie ucis acolo. Nu știu dacă vom cumpăra casă”, mai spune femeia în videoclip.

Conform legii din Rusia, după moartea soldatului, familia acestuia primește o îndemnizație care variază între 5 și 8 milioane de ruble rusești, mai exact echivalentul a aproape 85.000 de euro. Dacă soții au și copii, statul alocă indemnizații suplimentare.

De exemplu, în Buriatia, o asistentă medicală s-a căsătorit de 5 ori cu răniți de pe front pentru plățile oferite de stat, potrivit tv8.md.

„La spitalul militar vine multă lume pentru a ajuta la îngrijirea celor răniți sau chiar să facă curățenie. Ea înțelegea că iată acestui militar nu i-a rămas mult timp, îi cunoștea pe toți, și îl convingea să se căsătorească cu ea. E suficient să ai grijă normal de soldat. Să-i acorzi un pic mai multă atenție și e clar că atunci când logica nu mai funcționează, orice bărbat o credea și își pierdea mințile”, a povestit un voluntar militar, pe nume Roman Alehin.

Un alt caz grav a fost descoperit în Primorie, unde un subofițer, soția sa, o sergentă și un contabil al unei unități militare au pus la cale o schemă în cadrul căreia recrutau bărbați vulnerabili, care nu aveau rude și îi căsătoreau fictiv, astfel obțineau pe numele lor apartamente și indemnizații de milioane de ruble.

Duma de Stat a pus un proiect de lege împotriva acestor scheme, dar eficiența legii poate fi pusă sub semnul întrebării, și asta pentru că este greu de demonstrat caracterul fictiv al unei căsătorii.

Un caz de acest gen a avut loc în Hakasia, unde o mamă a încercat să demonstreze în instanță că mariajul fiului său era fals, însă judecătorul a decis că acea căsătorie era validă.

