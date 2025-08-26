Cum se îmbogățesc „văduvele negre” din Rusia pe seama soldaților uciși în războiul din Ucraina. „El se duce pe front, eu înscriu copiii pe numele lui” VIDEO

Autor: Maria Popa
Marti, 26 August 2025, ora 14:01
633 citiri
Cum se îmbogățesc „văduvele negre” din Rusia pe seama soldaților uciși în războiul din Ucraina. „El se duce pe front, eu înscriu copiii pe numele lui” VIDEO
Soldat rus Foto: Captură video YouTube/Warthog Defense

Zeci de femei din Rusia se căsătoresc fictiv cu soldați trimiși pe front, care mor în luptă, iar „văduvele negre” primesc despăgubiri de până la 85.000 de euro.

După ce o femeie s-a căsătorit de 5 ori, iar toți partenerii i-au murit în luptă, Duma de Stat a decis să pregătească o lege pentru a opri acest fenomen care a luat amploare în Rusia.

„El se duce pe front, eu gata înscriu copiii pe numele lui. Arătăm ca o pereche fericită. Primesc o plată de cinci milioane, plus calculați: bani, ajutoare pentru școală și grădiniță, alocație lunară pentru soția unui soldat. O să trăim bine și la mare o să ne ducem”, spune o femeie.

În cadrul unui clip publicat de jurnaliștii ruși, această femeie spune cu amănunte cum funcționează această escrocherie care a luat amploare imediat după ce Rusia a atacat Ucraina, în urmă cu 3 ani.

„Văduvele negre” se căsătoresc cu soldați trimiși pe front, unde mulți dintre ei mor în luptă. După deces, văduvele încasează compensanții importante din partea statului rus.

„Apoi, el o să fie ucis acolo. Nu știu dacă vom cumpăra casă”, mai spune femeia în videoclip.

Conform legii din Rusia, după moartea soldatului, familia acestuia primește o îndemnizație care variază între 5 și 8 milioane de ruble rusești, mai exact echivalentul a aproape 85.000 de euro. Dacă soții au și copii, statul alocă indemnizații suplimentare.

De exemplu, în Buriatia, o asistentă medicală s-a căsătorit de 5 ori cu răniți de pe front pentru plățile oferite de stat, potrivit tv8.md.

„La spitalul militar vine multă lume pentru a ajuta la îngrijirea celor răniți sau chiar să facă curățenie. Ea înțelegea că iată acestui militar nu i-a rămas mult timp, îi cunoștea pe toți, și îl convingea să se căsătorească cu ea. E suficient să ai grijă normal de soldat. Să-i acorzi un pic mai multă atenție și e clar că atunci când logica nu mai funcționează, orice bărbat o credea și își pierdea mințile”, a povestit un voluntar militar, pe nume Roman Alehin.

Un alt caz grav a fost descoperit în Primorie, unde un subofițer, soția sa, o sergentă și un contabil al unei unități militare au pus la cale o schemă în cadrul căreia recrutau bărbați vulnerabili, care nu aveau rude și îi căsătoreau fictiv, astfel obțineau pe numele lor apartamente și indemnizații de milioane de ruble.

Duma de Stat a pus un proiect de lege împotriva acestor scheme, dar eficiența legii poate fi pusă sub semnul întrebării, și asta pentru că este greu de demonstrat caracterul fictiv al unei căsătorii.

Un caz de acest gen a avut loc în Hakasia, unde o mamă a încercat să demonstreze în instanță că mariajul fiului său era fals, însă judecătorul a decis că acea căsătorie era validă.

Ministrul Apărării s-a întâlnit cu premierul de la Kiev și au discutat despre participarea companiilor româneşti la reconstrucţia Ucrainei FOTO
Ministrul Apărării s-a întâlnit cu premierul de la Kiev și au discutat despre participarea companiilor româneşti la reconstrucţia Ucrainei FOTO
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a avut o întâlnire cu prim-ministra Ucrainei, Yulia Svyrydenko, discuţiile vizând participarea companiilor româneşti la reconstrucţia...
Şeful diplomaţiei ucrainene, către ministrul ungar Peter Szijjarto: „Nu trebuie să-i spui preşedintelui ce să facă”
Şeful diplomaţiei ucrainene, către ministrul ungar Peter Szijjarto: „Nu trebuie să-i spui preşedintelui ce să facă”
Ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, a reacţionat la declaraţiile omologului său de la Budapesta, Péter Szijjártó, care i-a cerut preşedintelui Volodimir Zelenski „să...
#femei Rusia, #Vaduve Negre, #razboi ucraina rusia, #soldati rusi morti ucraina, #indemnizatii, #sotii soldati rusi , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Batjocorit pentru noua lui tunsoare, Carlos Alcaraz a reactionat imediat
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Gigi nu a stat cu mine pentru ca eram frumoasa!" Anamaria Prodan a spus totul despre relatia cu Gigi Becali

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Spitalele private vor plăti pentru transferul pacienților la stat. Ce cheltuieli vor fi obligate să suporte PROIECT
  2. Cresc tensiunile între Guvern și magistrați. Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București și judecătorii de la Curtea de Apel își suspendă activitatea pe durată nedeterminată UPDATE
  3. Medicii, obligați să acorde consultații în policlinicile spitalelor. Amenzile dure pentru nerespectarea prevederii
  4. Protestele studenţilor nu se vor opri aici, avertizează Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti: „Anul universitar nu poate începe aşa!”
  5. Compania de stat care plătește chirie de 30.000 de euro la privat. „Oamenii trebuie să se simtă confortabil la locul de muncă”
  6. Cum se îmbogățesc „văduvele negre” din Rusia pe seama soldaților uciși în războiul din Ucraina. „El se duce pe front, eu înscriu copiii pe numele lui” VIDEO
  7. Mărturia cutremurătoare a unui medic al MSF din Gaza: „Nu m-am descurcat cu copiii mei. Nu i-am salvat, nu i-am protejat” FOTO
  8. Cum a ajuns o familie din Australia să locuiască sub pământ. „Când închizi ușa, dispare tot”
  9. Un român și-a uitat soția într-o benzinărie de pe o autostradă din Germania. Și-a dat seama că lipsește din mașină abia după 45 de minute. Ce a făcut femeia în acest timp
  10. Există o legătură între anularea alegerilor și excluderea țării noastre din Visa Waiver? Răspunsul Ambasadorului României în SUA