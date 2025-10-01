Două tinere din România au fost sechestrate de un italian și forțate să consume droguri, sub amenințarea armei. Carabinierii au spart ușa locuinței

O întâlnire aranjată pe internet s-a transformat într-un coșmar pentru două tinere românce din Italia. Atrase de promisiunea unei sume mari de bani, acestea au fost sechestrate, forțate să consume droguri și șantajate de un bărbat italian cu antecedente penale. Intervenția în forță a carabinierilor a pus capăt calvarului și a dus la arestarea agresorului.

Tinerele, în vârstă de 23 și 30 de ani, care practică prostituția în Italia, au fost contactate pe internet de un italian în vârstă de 36 de ani care le-a promis 1.000 de euro pentru a se întâlni cu el la domiciliul său aflat în localitatea Segni, de lângă Roma, Italia. La sosire, bărbatul le-a înmânat 2.000 de euro în numerar, dublul sumei convenite, însă după întâlnire, le-a amenințat susținând că are o armă și le-a forțat să returneze 1.500 de euro, arată Antena 3 CNN.

Cele două tinere au fost încuiate în casă împotriva voinței lor și forțate să consume cocaină. Cu greu au reușit să alerteze autoritățile. Polițiștii italieni au organizat o operațiune de amploare și au spart ușa locuinței, unde l-au găsit pe italian pe jumătate gol și drogat. În timpul percheziției, polițiștii italieni au recuperat suma de 1.500 de euro sustrasă româncelor și cantități semnificative de cocaină și hașiș.

Bărbatul a fost reținut și așteaptă în închisoare să apară în fața judecătorilor pentru a răspunde la acuzațiile de răpire, șantaj și trafic de droguri.

