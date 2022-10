Un obsedat sexual terorizează noaptea zeci de femei singure. Simboluri erotice din lut și excremente lăsate la ușile victimelor

Poliția din Huși a fost alertată că, în comuna vasluiană Duda Epureni, aproape 20 de femei singure au fost intimidate noapte de noapte de un individ de 35 de ani, fără ocupație concretă, care obișnuiește să intre în curțile lor.

Acesta plasa niște bucăți de lut, făcute de el în formă de… organ sexual masculin, pe pervazurile ferestrelor, fie le agață de clanțele ușilor cu niște cârpe. Apoi își face nevoile în fața ușilor lor sau în fața porții, încheindu-și acțiunea nocturnă abia prin jurul orelor 3.00 dimineața, se arată în sesizare.

Faptul că pe timpul nopții, după ora 23.00, nu este iluminat public în localitate, îi dă curaj individului cu apucături periculoase.

Femeile, între care este și un cunoscut cadru didactic, relatează în detaliu ceea ce li se întâmplă și cer ajutorul de urgență al autorităților. În aceste zile, fiecare persoană care a semnat plângerea colectivă este audiată individual de polițiștii care trebuie să stabilească exact ce se întâmplă.

Femeile au povestit, îngrozite, lucruri pe care cu greu le poți atribui unui om cu mințile întregi. De exemplu, individul știe la ce casă locuiește o femeie singură, iar pe timpul nopții intră în curtea respectivă. Se uită cu tupeu pe fereastră, umblă peste tot. Femeile știu sigur cine este acest individ de 35 de ani, Daniel pe numele său, întrucât unele și-au învins frica și au privit pe fereastră, văzându-l, fără dubiu, relatază Vremea Nouă.

„S-au uitat pe geam și l-au văzut. Nu este nicio îndoială că e el. Plus că, animalul, după ce face toate acestea, se mai și c*că în ușă sau în fața porții”

„Autoritățile sunt rugate să intervină cât mai repede. Sunt aproape 20 de femei singure din Duda, care au reclamat la Poliția Huși această teroare în care trăiesc de o bună perioadă de timp. Nu este de glumă. Vreau să vă spun că individul nu bea, ca să spui că poate s-a îmbătat și nu știe ce face. El treaz face toate acestea. Nu are căpătâi. Trăiește din banii părinților, care sunt oameni cumsecade, dar și lor cred că le e frică de el. Tatăl lui muncește și la vârsta pe care o are, dar el umblă aiurea. Cred că are o obsesie, ceva nu este în regulă cu el. Dacă Poliția nu intervine, riscul să se întâmple ceva e mare. El intră noaptea în curțile femeilor, când în tot satul este beznă, că nu aveam iluminat public, decât de la 23:00 până pe la 4:00 sau 5:00, cam așa. Vă dați seama că o femeie care locuiește singură într-o casă e înghețată de frică, când aude cum umblă individul aceasta prin curte? Se uită pe geam, se plimbă, pune lutul acela făcut în formă de penis pe la ferestrele lor. Mai pune și niște cârpe pe-acolo. E de groază, vă spun. Rugăm autoritățile să ne ajute în acest caz. Să mori de frică în casa ta? Unele femei s-au uitat pe geam și l-au văzut. Nu este nicio îndoială că e el. Plus că animalul, după ce face toate acestea, se mai și c*că în ușă sau în fața porții. Dacă Poliția nu intervine mai repede să îl zguduie, există riscul să se întâmple o nenorocire”, au spus oamenii din satul Duda.

Individul le este cunoscut oamenilor legii. În trecut acesta s-a ocupat cu furatul de prin locuințe, fiind și condamnat pentru această infracțiune. Apoi, nu s-a cumințit prea mult, întrucât la Primăria Duda Epureni au ajuns o mulțime de amenzi ale acestuia, însumând 4000 de lei. Întrucât nu era chip de recuperat banii, Primăria Duda Epureni a cerut de curând instanței de judecată să înlocuiască amenda cu munca în folosul comunei. Judecătorii au admis cererea, stabilind ca individul să presteze 300 de ore de muncă în folosul comunității, sub coordonarea Primăriei locale.

