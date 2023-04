La ce sunt bune femeile în armata rusă: "soții de campanie" pentru ofițeri. Mărturia sinistră a unei doctorițe trimise în Ucraina VIDEO

Femeile-soldat ruse sunt supuse abuzurilor și violenței sexuale de către soldații bărbați și sunt presate să devină „soțiile de campanie” ale ofițerilor. "Tradiția" sinistră datează din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și a fost perpetuată în Ucraina.

Radio Europa Liberă a publicat relatarea unei femei soldat în vârstă de 42 de ani, pe nume Margarita, care face tratament psihiatric la întoarcerea în Rusia după experiențele traumatizante din timpul războiului din Ucraina, unde a servit ca medic.

Este una dintre cele aproximativ 40.000 de femei înrolate în Forțele Armate Ruse, inclusiv peste 4.000 în grad de ofițer. Procentul reprezintă 4% din totalul militarilor și sub 1% dintre ofițeri – un raport între bărbați și femei mult mai mic comparativ cu alte armate din lume. Multe dintre femeile-soldat sunt încorporate pentru slujbe în cadrul corpului medical.

Margarita spune că problemele ei au început când un colonel a observat-o la baza militară Novosmolino din regiunea Nijni Novgorod. Ofițerul i-a spus că va lucra la sediul său de campanie, dar alții au avertizat-o: „Colonelul a pus ochii pe tine. Probabil vei ajunge soția lui de campanie”.

Soțiile de campanie sunt o tradiție veche în forțele armate ruse (și anterior sovietice). În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, femeile soldat au fost adesea constrânse să aibă relații sexuale sau pur și simplu au fost violate. Unele au stabilit relații cu ofițeri superiori pentru a se proteja de viol.

Astfel de femei erau cunoscute sub numele de Mobile Field Wives („Pokhodno-Poleviye Zheny”, abreviat PPZh în jargon militar, un joc de cuvinte cu pistoalele mitralieră – PPSh). Pentru unele femei, să rămână însărcinate a fost o modalitate utilă de a ieși din luptă, deoarece, ca urmare, întotdeauna erau trimise acasă.

Tradiția „soției de campanie” a fost reînviată în timpul războiului sovietic din Afganistan (1979-1989). Având mult mai puține femei în Armata Roșie decât în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, competiția dintre ofițeri pentru femei a fost acerbă și uneori violentă. În unele cazuri, ofițerii s-au duelat pentru sclavele sexuale.

Așa arată un videoclip motivațional pentru atragerea rușilor în serviciul militar. Se pune accent pe minoritățile etnice și pe sexualizarea femeilor:

“This is how a motivational video for luring Russians into military service looks.” -UNIAN 🇺🇦 news service

Notice the focus on ethnic minorities and the sexualization of women? Russia 🇷🇺 is desperate to find more cannon fodder. pic.twitter.com/SIXTRPWYFN