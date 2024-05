Videoclipul cu femeile soldat răpite de Hamas pune o presiune imensă asupra guvernului israelian. Imaginile au fost publicate de familiile acestora VIDEO

Familiile a şapte femei soldat israeliene care au fost capturate de Hamas în timpul atacurilor din 7 octombrie 2023 au publicat imagini explicite ale răpirii lor, pentru a pune presiune asupra guvernului premierului Benjamin Netanyahu ca să asigure eliberarea lor, relatează CNN.

Videoclipul le arată pe femei - toate membre ale Forţelor de Apărare Israeliene (IDF) - aliniate la un perete, cu mâinile legate. Feţele unora dintre femei sunt învineţite şi însângerate.

Imaginile au fost publicate anterior de Hamas, potrivit Forumului Familiilor Ostacilor. Grupul de campanie a obţinut imaginile chiar de la armata israeliană, care a editat anterior înregistrarea video pentru a exclude scenele cele mai tulburătoare.

"Fiecare nouă mărturie despre ceea ce s-a întâmplat cu ostaticii se face ecoul aceluiaşi adevăr tragic - trebuie să îi aducem pe toţi acasă, acum", a declarat miercuri Forumul Familiilor Ostacilor într-un comunicat de presă.

The Hostages and Missing Families Forum has released footage obtained by the IDF, showing the abduction of five female soldiers from the Nahal Oz base on October 7 by Hamas terrorists.

The clip shows Liri Albag, Karina Ariev, Agam Berger, Daniella Gilboa and Naama Levy.

