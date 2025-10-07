Și-au găsit părinții biologici după 35 de ani. Cum au ajuns să facă cele două femei teste ADN

Autor: Maria Popa
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 11:15

Bebeluș FOTO: Pixabay

Două femei născute prematur în același spital din Graz, Austria, și-au dat seama că au fost schimbate la naștere după mai bine de 3 decenii.

Descoperirea a fost făcută în urma unui test ADN, după ce una dintre ele a observat incompatibilitățile de sânge cu părinții.

Cele două femei, a căror identitate a fost încurcată de personalul medical, și-au cunoscut adevărații părinți după 35 de ani, în urma unui test ADN, relatează marți, 7 octombrie, DPA, potrivit Agerpres.

Ele s-au născut în octombrie 1990 la Graz. Cele două femei s-au întâlnit recent și au avut oportunitatea de a se întâlni cu părinții biologici, a transmis luni postul austriac ORF.

Amândouă s-au născut prematur și au fost ținute în incubatoare, departe de mamele lor, conform Kronen Zeitung.

Ce spune spitalul

Spitalul a confirmat pentru DPA confuzia și rezolvarea acesteia.

„Regretăm profund că această greșeală s-a produs la momentul respectiv”, a spus directorul general al spitalului într-un comunicat.

Se pare că una dintre femei ar fi aflat în urmă cu mai mulți ani că ar putea să nu fie copilul biologic al cuplului care a crescut-o, după ce o donare de sânge a arătat o grupă sanguină incompatibilă. În urma investigațiilor spitalului și a unui apel public făcut în anul 2016, cealaltă familie nu a putut fi descoperită.

A doua femeie a descoperit adevărul în urmă cu câteva săptămâni. Ea și-a aflat propria grupă de sânge în timpul unei sarcini și a asociat-o cu cazul nerezolvat al schimbului de copii. A căutat-o pe cealaltă femeie, apoi au făcut un test ADN și au descoperit că au fost schimbate la naștere.

