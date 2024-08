Cele mai frecvente 5 motive pentru care femeile înșală. "Lucra mereu până târziu și nu avea timp pentru mine"

Motivațiile din spatele infidelității bărbaților au fost studiate pe larg, din perspective psihologice și evolutive, precum și personale.

O cercetare recentă din revista Evolution and Human Behavior a testat numeroasele ipoteze dezbătute cu privire la factorii determinanți din spatele infidelității femeilor. Concluziile finale ale studiului au evidențiat o serie de motivații, dar cinci factori au ieșit în evidență. Acestea sunt cele mai comune motivații din spatele infidelității femeilor.

1. Relația lor nu mai este satisfăcătoare

În general, cea mai frecventă scuză dată de femei pentru infidelitate este că sunt nefericite în relația lor actuală - cu un procent uriaș de 64,7% dintre femeile din studiu care au susținut acest raționament.

Atunci când a fost întrebată despre decizia sa de a înșela în acest sens, o participantă a spus sincer: "Am fost cu partenerul meu doar pentru că mă simțeam singură, iar apoi nu am știut cum să mă despart de el. Nu l-am plăcut niciodată, dar am fost vulnerabilă". Acest sentiment surprinde un aspect semnificativ al motivului pentru care multe femei se îndepărtează - se simt prinse într-o relație care nu le satisface nevoile emoționale.

În schimb, doar 30,43% dintre bărbați au menționat nemulțumirea față de o relație drept motivație principală pentru înșelăciune. Această discrepanță indică o diferență crucială: lipsa de împlinire într-o relație - fie din cauza unui conflict continuu, a lipsei de intimitate sau pur și simplu a unui atașament care s-a erodat în timp - pare să împingă femeile spre infidelitate mult mai mult decât pe bărbați. Atunci când legătura emoțională se clatină, se pare că femeile caută consolare și validare în afara relației lor.

2. Partenerul lor pare dezinteresat de ele

A doua cea mai comună motivație pentru infidelitatea femeilor - nominalizată de 22,4% dintre participante - este sentimentul că partenerul lor nu mai este interesat de ele sau implicat în relația lor.

"M-am simțit neglijată de partenerul meu la momentul respectiv; el lucra mereu până târziu și nu avea timp pentru mine și pentru copilul nostru. M-am trezit apropiindu-mă de un alt bărbat care era mereu disponibil pentru mine atunci când aveam nevoie de ajutor", a explicat o participantă la studiu.

Aceste sentimente de abandon pot determina femeile să caute un fel de conexiune în altă parte - mai ales atunci când relația lor principală se simte deficitară.

În mod uimitor, doar 5,1% dintre bărbați au raportat că au înșelat din acest motiv, ceea ce indică faptul că femeile sunt de patru ori mai predispuse să se îndepărteze din cauza sentimentului de neglijare. În mod clar, pentru femei, a se simți nevăzute sau neauzite într-o relație le expune la un risc mult mai mare de infidelitate în comparație cu bărbații.

Atunci când femeile se simt singure în relațiile lor - fie din punct de vedere emoțional, al îngrijirii copiilor sau al muncii domestice - dorința de atenție și îngrijire le poate determina să formeze legături în afara relației lor principale. Aceasta poate fi în căutarea validării și a sprijinului care le lipsesc acasă.

3. Vor să se răzbune

În mod curios, 15,5% dintre femei au recunoscut că au înșelat pur și simplu pentru că știau că partenerul lor înșela deja. O participantă, când a fost întrebată de ce a înșelat, a mărturisit că a fost un act de răzbunare: "Am găsit un e-mail al lui în care se pare că el căuta alte femei cu care să se întâlnească ".

Acesta este un alt domeniu distinct în care bărbații și femeile diferă semnificativ, doar 2,9% dintre bărbați citând acest motiv pentru infidelitate - de cinci ori mai puțin decât femeile.

Se pare că atunci când femeile se simt nedreptățite, dorința de a se răzbuna poate fi o motivație puternică, împingându-le să înșele ca o formă de răzbunare emoțională.

4. Sunt nemulțumite din punct de vedere sexual

Al patrulea cel mai susținut motiv din spatele infidelității femeilor, cu 8,6%, a fost nemulțumirea sexuală. Deloc surprinzător, acest lucru este destul de similar cu cel al bărbaților din studiu, cu 9,4% dintre ei citând același motiv.

O participantă a împărtășit cum această nemulțumire a determinat-o să exploreze alte opțiuni: "Voiam să știu că sunt încă dorită și că alți bărbați mă doresc dacă partenerul meu mă înșală vreodată cu o altă femeie. În plus, am vrut să am experiență sexuală".

Fie că este vorba de o lipsă de sex bun sau de frecvența acestuia, o viață sexuală împlinită pare la fel de importantă pentru femei ca și pentru bărbați. Atunci când acest aspect al unei relații devine plictisitor, femeile, ca și bărbații, pot folosi orice mijloace necesare pentru a-l satisface. Dorința de a avea o viață sexuală pasională și satisfăcătoare poate fi un motivator puternic - iar atunci când lipsește, femeile nu sunt mai presus de a căuta această satisfacție în afara relației lor.

5. Sunt plictisite

Scuza unei participante pentru infidelitatea ei rezumă perfect al cincilea motivator: "În general, mă plictiseam în relație". Acest sentiment este repetat de 7,8% dintre femeile din studiu care au menționat plictiseala ca motivație. În aceeași ordine de idei, 5,2 la sută dintre femei și-au atribuit infidelitatea nevoii de noutate. Se pare că atunci când rutina unei relații devine monotonă, atracția pentru ceva nou și interesant poate fi o atracție puternică.

În ceea ce privește plictiseala, bărbații și femeile sunt aproape la egalitate - 5,8% dintre bărbați invocând acest motiv pentru a înșela. Cu toate acestea, bărbații sunt aproape de două ori mai predispuși să înșele din nevoia de noutate, cu un scor de 10,9%, potrivit psychologytoday.com.

