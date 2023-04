Două femei au fost arestate după ce un bărbat le-a turnat iaurt pe cap pentru că nu purtau hijab VIDEO

Două femei au fost agresate într-un magazin de un bărbat care le-a turnat iaurt pe cap. Agresorul și-a justificat gestul prin faptul că cele două nu purtau hijab. El a fost reținut, iar femeile, arestate.

Incidentul a avut loc într-un oraș din nord-estul Iranului, Shandiz. Agresorul a fost alungat din magazin de către mai mulți bărbați, arată hotnews.

Gestul vine pe fondul apelului regimului, dar și reprezentantului Liderului Suprem Ali Khamenei din provincia Lorestan, Mohammad Reza Sharokhi, care le-a cerut ”tinerilor și clericilor revoluționari” să ia atitudine față de femeile ”care încalcă normele” și nu poartă hijab.

Watch: Citizens in the city of Shandiz in Iran's northeast grapple with a member of IRGC's Basij militia who pours a bucket of yoghurt on the heads of two women defying the Islamic Republic's hijab regulations by not wearing any headscarf. pic.twitter.com/M8VEmy3lmZ