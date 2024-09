6 coduri secrete pe care fiecare femeie ar trebui să le folosească pentru a menține interesul unui bărbat

Bărbatul pe care îl iubești se îndepărtează de tine? Se simte ceva "ciudat" în comportamentul său sau în relația voastră? Dacă te simți în mod constant deranjată de situație și încerci cu disperare să îi menții viu interesul față de tine este posibil să îl îndepărtezi și mai mult.

Iată 6 coduri pe care fiecare femeie ar trebui să le folosească pentru a păstra interesul unui bărbat:

1. Nu-l mai trata ca pe un premiu

Femeile au fost obișnuite să trateze bărbații ca pe niște trofee. Când au un bărbat bun în preajmă apare și teama că l-ar putea pierde. Este ca și cum ai fi într-o stare constantă de îngrijorare, întrebându-te dacă astăzi va fi ziua în care vei fi respinsă și pusă din nou în situația să cauți o altă persoană, mai potrivită, după cum se explică într-un studiu al Asociației Americane de Psihologie (APA) privind implicațiile sensibilității la respingere pentru relațiile intime.

2. Înțelege că emoțiile sunt implicate în fiecare mișcare a unui bărbat

În sinea noastră, știm că dacă am reuși să-i păstrăm interesul și să-i captăm atenția, viața noastră ar fi perfectă, menționeaza Kristina Marchant, specialistă în relații.

"Așa obișnuiam să mă simt și eu. Mă puneam sub o presiune imensă să mă comport corect. În tăcere, mă frământam cu întrebări despre cum să răspund la un mesaj sau cât să aștept înainte de a-l suna. Îmi stresez prietenii cu întrebări despre când e momentul potrivit să discut cu un bărbat despre implicare sau dacă este ok să planific o întâlnire.

Ads

Îmi făceam griji în legătură cu asta și când eram căsătorită: "De ce este într-o dispoziție proastă, am greșit cu ceva?" "Ar trebui să-l trezesc pentru a vorbi despre sentimentele mele sau să-l las să doarmă?" "Ce pot face pentru a-i capta atenția și a-l menține interesat, astfel încât să evit să-l pierd?"

Cercetările APA arată că acesta poate fi un rezultat al traumei trădării.

3. Încetează cu îngrijorarea constantă

Îngrijorarea constantă cu privire la lipsa de interes a unui bărbat în relație te poate face instabilă emoțional, după cum susține un studiu din Journal of the Association for Psychological Science. În curând începi să pui la îndoială tot ceea ce faci și simți că nimic din ceea ce faci pentru el nu îi va menține interesul.

Este obositor și epuizant să muncești atât de mult pentru dragoste. De asemenea, te face să te simți geloasă și iritată. Începi să te compari cu alte femei și să te învinuiești pentru fiecare defect. Simți că ai putea cumva să-i păstrezi interesul dacă ai fi perfectă într-o sută de moduri diferite: mai arătoasă, mai bună la pat, mai amuzantă, mai zâmbitoare, mai încrezătoare la întâlniri.

Ads

Dar cum ar fi dacă nu ar trebui să îți faci niciodată griji cu privire la cum să îl menții interesat? Dacă bărbații ar fi mai interesați să iasă cu tine și să te urmărească decât ești tu în prezent interesată să-l păstrezi pe el?

4. Acceptă-ți latura de zeiță

"Știu că pare că totul se rezumă la el și la gestionarea sentimentelor lui, dar nivelul tău de respect de sine dictează totul în viața ta amoroasă. Adevărul este că ești o zeiță. Și poți avea o viață amoroasă demnă de o zeiță", subliniază experta.

Când ești concentrată în întregime pe un bărbat, el simte asta. El poate simți că există o presiune enormă asupra lui pentru a te face fericită. Este un al șaselea simț care îi spune că emoțiile tale sunt dependente de ale lui. Acest lucru nu e ușor pentru el. Și te face neatractivă pentru că el interpretează acest lucru ca însemnând că stima ta de sine este în întregime legată de el, după cum sugerează un studiu APA din 2018.

Ads

Curând, el trece de la a fi copleșit emoțional de ceva din afara relației la a fi copleșit emoțional din cauza relației. Este ca și cum ți-ai fi făcut-o singură, iar preocuparea ta de a încerca să-i păstrezi interesul l-a îndepărtat și mai mult.

5. Pune din nou accentul pe tine

Cheia este să nu-l mai vezi pe el ca pe un premiu și să începi să găsești o modalitate de a te simți ca un premiu demn de orice bărbat. Data viitoare când ești în preajma bărbatului tău, în loc să te fixezi pe sentimentele de singurătate, respingere, frică și pe toate strategiile tale de a-l menține interesat, pune din nou accentul pe tine.

Imaginează-ți inima revărsându-se de iubire, o iubire dincolo de frumos.

6. Să știi că ești plină de iubire de dăruit

Asta e problema ta acum. Ai atât de multă iubire de dăruit și doar acest bărbat semi-interesat căruia să i-o oferi.

Ești prea absorbită de răsplata de a-l iubi, când ai putea să te iubești pe tine și tot universul din jurul tău. Permiți acestui bărbat să te încurce în toate felurile, când adevărul este că dragostea de care ai nevoie este deja în tine. Trebuie să-ți onorezi zeița interioară și să-ți trimiți vibrații de iubire în momentele în care te îngrijorezi că încerci să-i menții interesul.

Ads

Data viitoare când ești cu el și începi să simți o distanțare, mintea ta va încerca să găsească strategii pentru a-i menține interesul.

Rămâi conectată cu realitatea și imaginează-ți că te acoperi cu sclipici roz. Păstrează această imagine până când simți că ești „plină” de iubire – amețită de propria ta energie captivantă.

În timp ce faci asta, să crezi cu tărie că bărbatul tău este hipnotizat de sclipiciul tău roz.

Imaginează-ți că îl face să se simtă la fel de minunat pe interior, cum te face pe tine. Chiar dacă pare morocănos sau preocupat de altceva, simte în inima lui că este fermecat.

Aceasta îți va schimba vibrația. Te va face să încetezi să te îngrijorezi în legătură cu el și să te concentrezi pe sentimentele lui, aducându-ți liniște și credință. El te va percepe calmă și primitoare, și va dori să se apropie, scrie yourtango.com.

Ads