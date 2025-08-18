Trei femei în stare de ebrietate au apelat abuziv la 112. Una dintre ele a fost reținută, după ce a lovit un polițist

Autor: Catalina Sirbu
Luni, 18 August 2025, ora 21:16
174 citiri
Mașină de Poliție Foto: Facebook/Poliția Capitalei

Trei femei de 21, 31 şi 50 de ani au fost încătuşate şi duse la Poliţie, după ce una dintre ele a sesizat la 112, în mod nereal, că ar fi fost bătută de concubin, iar când poliţiştii le-au spus că vor fi amendate pentru apelarea abuzivă a numărului unic de urgenţă, au devenit agresive şi au început să-i lovească pe oamenii legii.

În primă fază, aceştia au fost obligaţi să o încătuşeze pe femeia de 50 de ani, care era cea mai agresivă. În timpul intervenţiei, tânăra de 21 de ani l-a lovit cu pumnii în piept şi l-a apucat de braţe pe unul dintre poliţişti, încercând să o elibereze pe femeia încătuşată. În cele din urmă, femeile, care băuseră alcool, au fost duse la poliţie, iar una dintre ele a fost reţinută pentru ultraj.

Potrivit IPJ Călăraşi, în 16 august, în jurul orei 17:56, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Călăraşi au fost sesizaţi, prin apel 112, de către o femeie de 31 de ani, din municipiul Călăraşi, care a reclamat că ar fi fost agresată de concubinul său.

Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, unde au identificat trei femei, cu vârste cuprinse între 21 şi 50 de ani, aflate în stare vădită de ebrietate şi având un comportament agitat.

Apelanta a declarat că nu a fost agresată fizic de către concubin, ci a avut doar un conflict verbal spontan cu acesta.

După ce i s-a adus la cunoştinţă că urmează să fie sancţionată contravenţional pentru apelarea abuzivă a numărului unic de urgenţă 112, femeile au devenit agresive, atât verbal, cât şi fizic.

Din acest motiv, poliţiştii au încătuşat-o pe femeia de 50 de ani, care manifesta cel mai agresiv comportament. În timpul intervenţiei, o tânără de 21 de ani a lovit cu pumnii în piept, în repetate rânduri, un agent de poliţie şi l-a apucat de braţe, încercând să o elibereze pe femeia încătuşată. În urma incidentului, poliţistul a suferit o escoriaţie la antebraţul drept.

Cele trei femei implicate au fost încătuşate şi conduse la sediul poliţiei pentru continuarea cercetărilor.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj, iar faţă de tânăra de 21 de ani a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore.

La data de 17 august, tânăra de 21 de ani a fost prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Călăraşi, fiind dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

#Femei, #stare de ebrietate, #Calarasi , #stiri juridice
