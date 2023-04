Mărturia femeii bătute din Arad, care a sunat singură la 112 după ajutor: „Vreo 30 de oameni au stat și s-au uitat la mine”

Femeia bătută în Joia Mare, în zona Podgoria din Arad, a mărturisit de pe patul de spital, că deși se strânseseră câteva zeci de oameni în jurul ei, tot ea a fost nevoită să sune la 112 pentru a chema ambulanța.

Bătută crunt de un bărbat, femeia l-a sunat pe soțul său, iar apoi a chemat singură ambulanța, spunând că toți cei strânși în jurul ei au stat și s-au uitat la ea cum a zăcut pe pământ, potrivit Aradon.

„Mergeam pe stradă și, în dreptul unei treceri de pietoni, mi-a apărut un individ în față. M-a pleznit peste față, eu am luat-o la fugă pe trecerea de pietoni, a fugit după mine și a început să mă lovească cu mâinile peste față, peste piept, peste cap, până am căzut acolo. Am început să strig după ajutor, că nu îl cunosc, pentru că toată lumea se uita ca și când ar fi fost o ceartă domestică, nimeni nu a intervenit. Când a văzut că am căzut, in loc sa se liniștească, omul a devenit și mai violent, a început să mă lovească cu picioarele, cu o violență ieșită din comun”, a explicat femeia.

„Era lume în jur, erau oameni pe trotuar, erau oameni în stația de taxi, dar nimeni nu a intervenit. A venit o femeie în vârstă de aproximativ 70 de ani care, de la aproximativ un metru de noi, a început să urle la el și atunci au fugit doi tineri de pe cealaltă parte a străzii. Bărbatul s-a speriat și a fugit”, adaugă victima.

Ads

Deși în jurul ei se strânseseră aproximativ „30 de oameni”, tot ea a trebuit să sune la 112. Soțul femeii se arată nemulțumit de faptul că agresorul a fost încadrat la „vătămare corporală” deși ar fi încercat să o lovească pe femeie și cu o piatră.

„Absolut nimeni nu a intervenit, erau cel puțin cinci taximetre in stație. Ea a strigat «Ajutor!», «Nu îl cunosc!». În fața farmaciei erau doi bărbați, nimeni nu a intervenit. Singura persoană care a intervenit a fost o bătrână de aproximativ 70 de ani, care a început să strige. Ea și doi angajați de la magazinul de peste drum, care au fugit după el și cărora țin să le mulțumesc. Vreau să spun că nimeni nu a sunat la 112. Eu am venit după 10 minute, că m-am sunat soția. Ea, căzută pe jos, a sunat și la 112. După ce am ajuns eu, după aproximativ 5 minute a venit ambulanța, dar nu a venit niciun echipaj de poliție. Iar poliția locală este inexistentă aici în zonă. Probabil circulă tot timpul pe străzile pe care nu se întâmplă nimic, sau îi amendează pe cei care vând semințe, nu știu”, a declarat soțul victimei.

Ads

Femeia în vârstă de 58 de ani are bazinul fracturat, a fost operată la femur, fiindu-i introdusă o tijă metalică in picior.

„Scopul nu a fost jaful”

Despre motivul care a stat în spatele bătăii violente primită de femeie în plină stradă, atât victima, cât și soțul acesteia, spun că nu există nicio explicație.

„Din portofel nu îi lipsește niciun leu, lanțul de aur este intact, nu pot să îmi explic. Nu știu dacă era sub influența drogurilor sau nu, dar el a spus că nu își amintește ce s-a întâmplat”, afirmă soțul femeii.

„Scopul nu a fost jaful, pur și simplu manifesta o ură puternică față de mine. Probabil cineva sau ceva îl enervase înainte și am avut ghinionul să ne intersectăm și m-a atacat pe mine, fără motiv. Este un bărbat foarte masiv, pentru că la 36 de ani, a fost alergat de cei doi angajați ai magazinului, care au vreo 20 de ani și nu au reușit să îl prindă”, a explicat și victima.

Potrivit sursei citate, femeia, angajată a Primăriei Municipiului Arad, a fost bătută sălbatic de un bărbat de 36 de ani. Agresorul are antecedente penale, fiind eliberat condiționat din pușcărie, în 2022, de către magistrații Curții de Apel Timișoara. În ultimii ani, acesta a fost amendat de câteva ori și de polițiștii locali din Arad, pentru consum de alcool pe domeniul public și pentru injurii.