O femeie este acuzată că și-a otrăvit soțul cu o soluție pentru desfundat țevile. Bărbatul a montat camere pentru a o supraveghea

O femeie de 46 de ani din California a fost pusă oficial sub acuzare pentru că și-a otrăvit soțul, relatează CNN.

Potrivit anchetatorilor, Yue ”Emily” Yu, medic dermatolog, l-a otrăvit pe bărbat cu o soluție lichidă pentru desfundat țevile. Avocatul său susține însă că este nevinovată și că soțul ei ar fi înscenat totul pentru a obține o înțelegere mai bună de divorț și custodia copiilor.

Ancheta a început după ce bărbatul a montat camere ascunse în bucătărie.

”Am început să simt un gust chimic la limonadă. În cele din urmă, am avut simptome care m-au făcut să mă duc la medic. Am efectuat un examen și am fost diagnosticat cu două ulcere gastrice, gastrită și esofagită”, a declarat Jack Chen, care este și el tot medic, potrivit Digi24.

Din imaginile de pe camere reiese că femeia i-a turnat de trei ori în limonadă o soluție pentru desfundat țevi, Draino, pe care a luat-o de sub chiuveta din bucătărie.

Probele au fost ulterior predate FBI pentru testare, confirmându-se că aveau un conținut de substanță pentru curățarea scurgerilor.

Avocatul femeii mai susține că Chen nu a mers niciodată la urgențe pentru tratament și că dovezile medicale prezentate nu sunt o dovadă a consumului unui agent de curățare pentru țevi. Potrivit acestuia, cei doi soți foloseau des soluția, punând-o în limonadă pentru a atrage furnicile care erau în bucătărie.

Procesul va începe pe 18 aprilie. Femeia a fost acuzată de trei fapte de otrăvire și una de agresiune domestică cu vătămare corporală.

Dacă va fi găsită vinovată, femeia riscă o pedeapsă de opt ani și opt luni de închisoare.