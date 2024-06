Femeie bătută pentru că a votat cu alt partid. Fetița victimei a fost martoră la agresiune

O femeie din comuna Jariștea, județul Vrancea a fost bătută crunt de două persoane, soț și soție, după ce aceasta nu a votat cu partidul susținut de ei.

La scena violentă a fost martoră chiar fetița de 6 ani a victimei, potrivit realitatea.net.

Imediat ce a reușit să scape din mâinile agresorilor, femeia agresată a povestiti despre incident pe rețelele de socializare.

„Am fost bătută de față cu fetița mea în vârstă de 6 ani. Agresorii sunt doi consilieri. Am fost amenințată atât eu, cât și familia mea de la începutul campaniei electorale. Când am trecut întâmplător pe strada unde locuiesc aceștia, ei m-au văzut și m-au atacat, spunându-mi că nu am dreptul să trec pe acolo”, a declarat victima.

După dezvăluirile victimei, primarul comunei Jariște a negat că agresorii sunt în același partid cu el.

De asemenea, primarul a mai susținut că nu-i cunoaște pe cei doi soți și că nu este implicat în incident, potrivit presei.

În aceste caz, Poliția a deschis un dosar penal.

