Avocat ieșean, acuzat că și-a mutilat fosta iubită într-o cameră de hotel. „Ne-am îngrozit de ce am găsit acolo, cred că era un litru de sânge”

Scene de groază într-un hotel din Iași, după ce marți, 17 septembrie, o femeie de 34 de ani era cât pe ce să fie omorâtă în bătaie de fostul iubit, care este avocat.

Familia victimei a rămas cutremurată de ce a găsit în camera de hotel.

Se pare că victima, Gabriela Bordica, și avocatul Dinu Șerban și-au dat întâlnire marți, 17 septembrie, pe la ora 22:00. Cei doi mai păstrau legătura, după ce în urmă cu mai mulți ani au avut o relație amoroasă, potrivit bzi.ro.

După ce a intrat în camera de hotel, avocatul Dinu Șerban a încercat s-o abuzeze sexual pe femeia de 34 de ani, ca mai apoi s-o bată fără milă.

„Fiica mea lucrează în Franța, a venit în țară și și-a luat o cameră la hotel, că s-a gândit că acolo are alte condiții. Ea a avut o relație cu avocatul Dinu Șerban, în urmă cu mai mulți ani. Au mai vorbit la telefon, dar ea nu a lăsat de înțeles că ar putea să mai existe relații intime între ei. Marți, în jurul orei 22:00-23:00, Dinu Șerban a zis că merge la ea, în camera de hotel, ca să bea o bere. A încercat să o violeze, aproape că a fost omorâtă în bătaie. La 112 au sunat cei de la recepție, ea a fost transportată la UPU de la Spitalul „Sf. Spiridon”, iar el a fost luat de polițiști și dus la „Socola”. Din ce a putut ea să vorbească cu polițiștii ajunși la „Spiridon”, a spus că va depune plângere împotriva lui”, a spus victimei.

În prezent, Gabriela este internată la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași, și asta pentru că în urma loviturilor a suferit numeroase traumatisme la nivelul feței.

Părinții victimei vor ca avocatul să plătească pentru fapta comisă.

„Noi am intrat în camera de hotel și ne-am îngrozit de ce am găsit acolo, cred că era un litru de sânge. Am găsit și pantofii lui, pantalonii, asta înseamnă că polițiștii l-au luat mai mult dezbrăcat și l-au dus la „Socola”.

Gabriela a ajuns prima dată internată la Spitalul „Sf. Spiridon”, iar apoi transferată la Neurochirurgie. A pus o asistentă de la Neurochirurgie să ne sune și să ne anunțe că e la spital. Are toată fața tumefiată, are hematom subdural, i-a dat cu pumnii în față, a nenorocit-o. Asta e, clar, tentativă de omor. Am vrea să nu mai vadă lumina zilei, dar știm că este o persoană influentă, vrem totuși să vadă toți cine este marele avocat Dinu Șerban. Noi nu știam că el era să mai omoare pe cineva cu un hârleț pentru un loc de parcare. După nenorocirea asta, am citit ce a mai făcut el”, a mai spus mama Gabrielei.

După agresiune, avocatul Dinu Șerban a fost dus de polițiști la Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași.

„La data de 17 septembrie a.c., poliția a fost sesizată cu privire la faptul că o femeie de 34 de ani a fost agresată fizic de către un bărbat, într-un imobil din municipiul Iași. Din cercetări a rezultat că între cei doi a avut loc un conflict spontan, în urma căruia bărbatul ar fi agresat-o fizic.

Femeia a fost condusă la spital pentru îngrijiri medicale și s-a opus emiterii unui ordin de protecție provizoriu. Întrucât bărbatul avea un comportament agresiv și nefiresc, a fost condus la o unitate medicală de specialitate.

Cercetările continuă în vederea stabilirii întregii situații de fapt, urmând a fi dispuse măsuri legale”, au informat reprezentanții IPJ Iași.

Avocatul a mai fost implicat și în alt scandal. El fost acuzat de tentativă de omor, după ce și-a atacat vecinul pentru un loc de parcare.

Sursa citată a încercat să-l contacteze telefonic pe avocatul Dinu Șerban, dar acesta nu răspunde apelurilor.

