O mamă a ajuns la închisoare din cauza unei erori medicale, după ce a mers la un consult cu bebelușul de 6 luni FOTO

O mamă de origine nepaleză a stat o noapte la închisoare, după ce a fost acuzată pe nedrept de abuz fizic asupra bebelușului ei de 6 luni.

Medicii unui spital din Marea Britanie au fost cei care au sunat la Poliție.

Laxmi Thapa are 29 de ani și locuiește de un an și jumătate în Marea Britanie. Ea a născut pe 19 noiembrie 2023. După ce a observat un semn de culoare vineție pe mână copilului a mers la spital, unde personalul din maternitate i-a spus că nu este nicio problemă și că aceste pete, fiind denumite pete albastre mongole, apar la bebelușii de etnie mixtă, de culoare sau asiatici. Astfel, tot medicii au mai sfătuit-o pe proaspăta mămică să urmărească evoluția

în timp.

După ce petele au devenit întunecate și s-au extins pe mâinile și umerii copilului, femeia a sunat la medicul de familie, care i-a spus să meargă la Spitalul Basingstoke, conform dailymail.co.uk.

Imediat ce medicii au văzut băiețelul, au presupus că acesta fusese abuzat fizic și că petele de pe mâini sunt vânătăi. Astfel, cadrele medicale i-au cerut femeii să semneze niște acte pe care nu le putea citi, și asta pentru că nu cunoștea engleza foarte bine și i-au spus că este așteptată afară de Poliție.

După ce i s-a luat geanta și mobilul, un agent a informat-o că este reținută și cercetată pentru abuz fizic asupra băiețelului său de 6 luni.

Ea a fost dusă în arest fără a primi și alte informații despre arestare sau durata anchetei, astfel a petrecut 20 de ore în arest.

„Am simțit că mă tratează ca pe o criminală pentru că sunt din altă țară și am altă culoare. Am fost judecată pentru culoarea mea și pentru că limba mea era diferită. M-am simțit foarte discriminată. M-am simțit neajutorată și am încercat să le explic, dar nu au vrut să mă asculte. Mă tot gândeam: «Cum rămâne cu fiul meu?»”, a declarat femeia.

Despre arestarea femeii nu știa nici măcar familia ei. După ce a fost eliberată pe cauțiune și interogată 2 ore, lucrurile au fost clarificate, dar asta abia după ce i-a fost adus un avocat și un interpret, care a tradus pentru ambele părți.

Chiar și așa, mama și-a văzut abia peste 3 zile băiețelul, iar medicii au recunoscut că semnele de pe corpul lui erau de fapt pete albastre și nu vânătăi.

Thapa a declarat că medicul care i-a dat copilul și-a cerut scuze, însă se tot întreabă de ce cadrele medicale nu au recunoscut pata albastră care era deja înregistrară în fișa medicală a minorului.

În acest caz, femeia a depus plângere oficială împotriva spitalului și a acuzat medicii de discriminare.

