Femeie arestată preventiv după ce a înjunghiat în gât un bărbat. Cei doi locuiau într-o clădire abandonată din București

O femeie de 67 de ani a fost arestată preventiv pentru omor, fiind acuzată că a înjunghiat mortal cu un cuțit în gât un bărbat de 50 de ani, în timp ce se aflau într-un imobil abandonat din sectorul 1 al Capitalei.

Cei doi erau persoane fără adăpost și locuiau împreună în clădirea respectivă.

Potrivit Ministerului Public, la data de 1 septembrie, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au pus în mișcare acțiunea penală față de o femeie în vârstă de 67 de ani, cercetată pentru omor.

Anchetatorii au stabilit că în 28 august, în jurul orei 09:00, în timp ce se afla într-un imobil abandonat din sectorul 1 București, a înjunghiat un bărbat în vârstă de 50 de ani, cu un cuțit în gât, pe fondul unui conflict spontan.

După crimă, victima a reușit să se deplaseze până la șosea, unde a fost observată de trecători și preluată de un echipaj medical, fiind dusă de urgență la Spitalul Universitar Elias din București. Medicii au constatat că avea o plagă înjunghiată în zona latero-cervicală stângă și, în pofida intervenției medicale, victima a decedat câteva ore mai târziu, în cursul aceleași zile.

După agresiune, femeia care se presupune că l-a înjumghiat a părăsit imobilul, fiind găsită la începutul lunii septembrie în zona unei gări din Constanța.

Aceasta a fost reținută pentru 24 de ore, iar la data de 2 septembrie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a inculpatei pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul Omoruri.

