Femeie arestată preventiv după ce a înjunghiat în gât un bărbat. Cei doi locuiau într-o clădire abandonată din București

Autor: Maria Popa
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 10:08
158 citiri
Femeie arestată preventiv după ce a înjunghiat în gât un bărbat. Cei doi locuiau într-o clădire abandonată din București
Clădire abandonată Foto: Pixabay

O femeie de 67 de ani a fost arestată preventiv pentru omor, fiind acuzată că a înjunghiat mortal cu un cuțit în gât un bărbat de 50 de ani, în timp ce se aflau într-un imobil abandonat din sectorul 1 al Capitalei.

Cei doi erau persoane fără adăpost și locuiau împreună în clădirea respectivă.

Potrivit Ministerului Public, la data de 1 septembrie, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au pus în mișcare acțiunea penală față de o femeie în vârstă de 67 de ani, cercetată pentru omor.

Anchetatorii au stabilit că în 28 august, în jurul orei 09:00, în timp ce se afla într-un imobil abandonat din sectorul 1 București, a înjunghiat un bărbat în vârstă de 50 de ani, cu un cuțit în gât, pe fondul unui conflict spontan.

Sursa citată menționează că cei doi erau persoane fără adăpost și locuiau împreună în clădirea respectivă.

După crimă, victima a reușit să se deplaseze până la șosea, unde a fost observată de trecători și preluată de un echipaj medical, fiind dusă de urgență la Spitalul Universitar Elias din București. Medicii au constatat că avea o plagă înjunghiată în zona latero-cervicală stângă și, în pofida intervenției medicale, victima a decedat câteva ore mai târziu, în cursul aceleași zile.

După agresiune, femeia care se presupune că l-a înjumghiat a părăsit imobilul, fiind găsită la începutul lunii septembrie în zona unei gări din Constanța.

Aceasta a fost reținută pentru 24 de ore, iar la data de 2 septembrie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a inculpatei pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul Omoruri.

Circ în SOS. Șoșoacă a exclus încă 3 parlamentari din partid și amenință cu plângeri penale
Circ în SOS. Șoșoacă a exclus încă 3 parlamentari din partid și amenință cu plângeri penale
Partidul Dianei Șoșoacă se dezmembrează. Aproape de la o lună la alta, membri ai formațiunii SOS părăsesc mica tabără a avocatei. Astfel, cea mai recentă decizie privește excluderea a...
Aliații de la Oradea sar în apărarea lui Bolojan. „Ar prefera oricând să se retragă decât să mintă. Este omul care poate pune România pe drumul cel bun”
Aliații de la Oradea sar în apărarea lui Bolojan. „Ar prefera oricând să se retragă decât să mintă. Este omul care poate pune România pe drumul cel bun”
Primarul Municipiului Oradea și vicepreședinte al PNL, Florin Birta îi ia apărarea premierului Ilie Bolojan. Birta spune că Bolojan este omul care poate pune România pe drumul cel bun și...
#femeie arestata, #barbat omorat, #injunghiere, #crima Bucuresti, #cladire abandonata, #oameni ai strazii, #sector 1 Bucuresti , #crima
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
David Popovici s-a intalnit cu omul pe care il cauta de aproape o luna, sa-l cinsteasca: "M-a gasit!"
ObservatorNews.ro
"Din plin i-a luat!" Trei tineri muncitori ucisi pe loc de o cisterna cand faceau marcaje pe A1, la Boita
DigiSport.ro
Novak Djokovic a inceput sa danseze pe teren, la US Open. Miscarile la care nu se astepta nimeni

Ep. 122 - Femeie păcălită de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Femeie arestată preventiv după ce a înjunghiat în gât un bărbat. Cei doi locuiau într-o clădire abandonată din București
  2. Accident grav în Botoșani, între un microbuz și un autoturism. Trei persoane au murit. A fost activat Planul Roșu de Intervenție FOTO
  3. Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost la parada militară grandioasă din China. S-au întâlnit cu Vladimir Putin, Kim Jong-un, Xi Jinping și alți adversari ai Vestului VIDEO
  4. Cum va fi vremea în luna septembrie. Valori mai ridicate decât cele specifice perioadei
  5. Teroare într-un spital din România. Acuzațiile grave ale unui fost pacient: „Auschwitz. Lovituri, izbiri de pereți, alinieri ca la armată, injurii și amenințări”
  6. China „nu este intimidată niciodată de niciun tiran”, afirmă Xi Jinping. La parada de la Beijing au participat și Vladimir Putin cu Kim Jong Un FOTO/VIDEO
  7. Donald Trump a confirmat atacul vaporului cu droguri din Venezuela. Reacția belicoasă a președintelui Nicolás Maduro
  8. Donald Trump acuză că Rusia, China și Coreea de Nord conspiră împotriva SUA. Xi, Putin și Kim sunt împreună la Beijing
  9. Cât la sută din banii de pensii speciale ajung la magistrați, de fapt. Restul categoriilor profesionale: „Pensiile speciale ale primarilor ar putea fi eliminate foarte ușor”
  10. Statele americane care introduc un curs de arme de foc pentru elevi de la vârsta de 5 ani. Ce vor învăța