Femeie arestată după ce a pretins că este medic estetician. Polițiștii au găsit și droguri în timpul perchezițiilor

O femeie și iubitul său au fost reținuți de procurorii din Timiș după ce ea a pretins, fără drept, că este medic estetician și a făcut intervenții estetice minim invazive la adrese din municipiul Arad și din comuna Dumbrăvița, județul Timiș.

Bărbatul ar fi ajutat-o în acest sens.

Reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș au anunțat, vineri, 3 octombrie, că a fost deschis un dosar penal în care se fac cercetări pentru exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, prev. de art. 348 C. pen. și înșelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 și 2 C. pen.

Astfel, o femeie este suspectată că, având ajutorul iubitului său, și-a atribuit fără drept calitatea de medic estetician, în perioada 2024-2025, și a făcut intervenții estetice minim invazive (lipoliză, reconturarea mandibulei, mărirea sau volumizarea pomeților, mărirea buzelor prin injectare de acid hialuronic/toxină botulinică, corecția șanțurilor nazo-geniene/cearcănelor/peri-orbitale). Procedurile s-au desfășurat în spații din municipiul Arad și din comuna Dumbrăvița, județul Timiș.

”În aceste condiții, suspecta, nefiind înregistrată în cadrul Colegiului Medicilor din România, a desfășurat profesia de medic estetician fără drept de liberă practică în condițiile legii, ocazie cu care a indus în eroare mai multe persoane cu privire la calitatea sa de medic specialist în realizarea de proceduri minim invazive cu drept de liberă practică pe teritoriul României și a efectuat acte medicale asupra acestora, obținând totodată foloase patrimoniale injuste reprezentate de contravaloarea achitată pentru actele medicale”, au arătat procurorii.

Joi, 2 octombrie, polițiștii de la IPJ Timiș – S.I.C.E, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară, la sediul unei clinici medicale din Dumbrăvița, județul Timiș, al unei clinici medicale din municipiul Arad, și la domiciliul persoanelor cercetate, fiind identificate și ridicate în vederea continuării cercetărilor înscrisuri medicale folosite de persoana care efectua proceduri estetice chirurgicale minim invazive fără drept de liberă practică pe teritoriul României, suma totală de 20.800 lei și 700 euro, un laptop și 3 telefoane mobile.

Totodată, la domiciliul persoanelor cercetate au fost găsite mai multe prafuri de culoare albă, existând indicii că acestea ar fi droguri, precum și accesorii conexe consumului de droguri.

Cele două persoane au fost reținuți pentru 24 de ore, procurorul de caz urmând a analiza oportunitatea luării în continuare a unor alte măsuri preventive față de acestea.

Cercetările continuă în vederea identificării întregii activități infracționale a celor două persoane, precum și a stabilirii întregii perioade infracționale.

