O femeie din Iași a fost bătută fără milă de soț pentru că sforăia. Ce pedeapsă a primit agresorul

Autor: Maria Popa
Joi, 28 August 2025, ora 11:07
495 citiri
O femeie din Iași a fost bătută fără milă de soț pentru că sforăia. Ce pedeapsă a primit agresorul
Femeie care doarme Foto: Pexels

Caz șocant în Iași. O femeie a fost trezită din somn și bătută fără milă de soțul ei pe motiv că nu putea dormi din cauza sforăitului ei.

Femeia a ajuns la spital în stare gravă, cu ruptură de splină și hemoragie internă, iar medicii au operat-o de urgență.

Agresorul a fost condamnat la doi ani și 5 luni de închisoare cu suspendare și este obligat să plătească daune. Totuși, decizia nu este definitivă.

Incidentul a avut loc în timpul nopții, când bărbatul și-a trezit partenera și a început s-o bată pentru că aceasta sforăia. Victima s-a ascuns într-o altă cameră și a sunat la 112. Până la sosirea Poliției, agresorul plecase de acasă.

Conform rechizitoriului consultat de Ziarul de Iași, femeia a apelat la ajutor medical după o săptămână, când starea de sănătate i s-a agravat.

Când a ajuns la spital, medicii au descoperit că femeia avea ruptură de splină și hemoragie internă. Victima a trecut prin două intervenții chirurgicale și a avut nevoie de o lună și jumătate de spitalizare pentru a se reface.

Instanța l-a condamnat la doi ani și 5 luni de închisoare pe soțul agresor. De asemenea, el va trebui să plătească soției 28.000 de lei pentru spitalizare și alte 32.000 de lei daune morale și materiale.

Decizia instanței nu este definitivă. Se pare că un nou termen a fost stabilit la Curtea de Apel pentru luna noiembrie.

#femeie batuta sot, #sforait, #condamnat inchisoare suspendare, #Iasi, #justitie Romania, #violenta domestica , #justitie
