Femeie de 57 de ani, bătută și apoi călcată cu mașina de amant. Agresorul a fugit de la locul accidentului

O femeie din județul Prahova a fost agresată fizic și lovită cu mașina, chiar de bărbatul cu care avea o relație extraconjugală.

Agresorul a fost identificat de Poliție, conform Agerpres.

Agenții au fost alertați de către o persoană din localitatea prahoveană Baba Ana că o femeie are mai multe urme de sânge pe față.

„Din primele verificări a rezultat faptul că o femeie în vârstă de 57 de ani, din comuna Baba Ana, ar fi fost agresată fizic de către un bărbat, care ar fi coborât dintr-un autoturism, iar ulterior, acesta s-ar fi urcat din nou în vehicul și ar fi acroșat victima, părăsind locul faptei imediat după incident”, a transmis Inspectoratul Județean de Poliție Prahova.

Femeia de 57 de ani a primit îngrijiri medicale și apoi a fost dusă la unitatea medicală.

Suspectul, un bărbat de 53 de ani, a fost depistat în autoturism, pe raza localității Tătaru.

Conform unor surse judiciare, victima și agresorul aveau o relație extraconjugală, dar momentan nu se cunoaște motivul agresiunii.

Poliția continuă cercetările, care sunt coordonate de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova.

