Femeie de 57 de ani, bătută și apoi călcată cu mașina de amant. Agresorul a fugit de la locul accidentului

Autor: Maria Popa
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 12:24
742 citiri
Femeie de 57 de ani, bătută și apoi călcată cu mașina de amant. Agresorul a fugit de la locul accidentului
Femeie agresată Foto: Pixabay

O femeie din județul Prahova a fost agresată fizic și lovită cu mașina, chiar de bărbatul cu care avea o relație extraconjugală.

Agresorul a fost identificat de Poliție, conform Agerpres.

Agenții au fost alertați de către o persoană din localitatea prahoveană Baba Ana că o femeie are mai multe urme de sânge pe față.

„Din primele verificări a rezultat faptul că o femeie în vârstă de 57 de ani, din comuna Baba Ana, ar fi fost agresată fizic de către un bărbat, care ar fi coborât dintr-un autoturism, iar ulterior, acesta s-ar fi urcat din nou în vehicul și ar fi acroșat victima, părăsind locul faptei imediat după incident”, a transmis Inspectoratul Județean de Poliție Prahova.

Femeia de 57 de ani a primit îngrijiri medicale și apoi a fost dusă la unitatea medicală.

Suspectul, un bărbat de 53 de ani, a fost depistat în autoturism, pe raza localității Tătaru.

Conform unor surse judiciare, victima și agresorul aveau o relație extraconjugală, dar momentan nu se cunoaște motivul agresiunii.

Poliția continuă cercetările, care sunt coordonate de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova.

O adolescentă cu handicap psihic a fost agresată sexual într-un parc. Bărbatul de 50 de ani a fost reținut
O adolescentă cu handicap psihic a fost agresată sexual într-un parc. Bărbatul de 50 de ani a fost reținut
Un bărbat în vârstă de 50 de ani, care a abordat o adolescentă cu handicap psihic, într-un parc din orașul prahovean Vălenii de Munte, a fost reclamat la poliție de către localnicii care...
Tzancă Uraganu a făcut declarații șocante despre violența asupra femeilor într-un podcast: „O palmă, două, un picior, ceva, mai dai la o femeie” VIDEO
Tzancă Uraganu a făcut declarații șocante despre violența asupra femeilor într-un podcast: „O palmă, două, un picior, ceva, mai dai la o femeie” VIDEO
Manelistul Tzancă Uraganu a stârnit controverse după ce a făcut declarații despre violența asupra femeilor în cadrul podcastului online „Un podcast mișto by Bursucu”. „Când o...
#femeie batuta, #amant, #Prahova, #calcata masina, #ancheta politie, #violenta domestica , #agresiune
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Jucatorii au spus ca nu au mai vazut asa ceva!" De ce ar fi fost dat afara Mircea Rednic de la Standard Liege
Digi24.ro
Zbor transformat in cosmar, dupa ce pilotul s-a imbolnavit: Pasagerii au fost nevoiti sa petreaca mai mult de 24 de ore in avion
Adevarul.ro
Cum ataca grasimea viscerala "ascunsa" organele interne: videoclipul viral care socheaza internetul. Pericol si pentru persoanele slabe

Ep. 121 - Muncitor nepalez bătut de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Primul aeroport din România care elimină restricțiile de lichide în bagajul de mână. Pasagerii vor putea urca la bord și cu sticle de 2 litri
  2. Cutremur în România, marți dimineață. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit
  3. Au uitat să șteargă dovezile și s-au dat de gol că îi ajută pe ruși. Ce au găsit ucrainenii într-o dronă doborâtă VIDEO
  4. România intră în istorie. Cum s-a realizat la Măgurele un pas decisiv spre transformarea luminii în materie
  5. Apartamentul mai mic decât o celulă de închisoare. „Acestea sunt practic IMPOSIBIL de obținut. La fel de bine ai cumpăra un bilet la loto” VIDEO
  6. Femeie de 57 de ani, bătută și apoi călcată cu mașina de amant. Agresorul a fugit de la locul accidentului
  7. Româncă jefuită la all-inclusive: ”Au luat din geamantanul închis cu lacăt. Se fură puțin și de la mai mulți”
  8. De ce intensifică Rusia Kremlinul campania de propagandă în Occident. „Câștigurile teritoriale rămân disproporționat de limitate și lente”
  9. CTP reacționează la explicațiile premierului Bolojan despre tăierile din administrația locală: ”Doar dacă ești slab de minte sau rău intenționat nu înțelegi”
  10. Marian Vanghelie, noi declarații despre conflictul cu fosta sa parteneră. „Eu o și urmăresc cu mașina, nu e nimic nou”