O femeie blocată în lift a fost nevoită să se milogească de depanator ca să o scoată: ”Nu mai spun că duhnea a băutură” VIDEO

O femeie din Ploiești, diagnosticată cu astm, a rămas blocată în lift împreună cu câinele ei, astfel că a sunat la numărul afișat pentru astfel de urgențe. Întrucat depanatorul ar fi ajuns foarte târziu, după numeroase insistențe, astfel că aceasta s-a văzut nevoită să sune și la 112.

Incidentul a avut loc în seara zilei de marți, 8 noiembrie, într-un bloc de pe Bulevardul Republicii. Femeia a sunat de mai multe ori la depanator, însă acesta i-ar fi spus inițial că nu există angajați disponibili și că ”i se pare că a căzut liftul”. Abia după ce l-a amenințat că sună la 112, depanatorul a venit cu autobuzul la fața locului, potrivit Ziarul Incomod.

Femeia suferă de astm și nu avea spray-ul la ea, astfel că, dacă ar fi suferit o criză în lift, cât aștepta, i-ar fi putut fi fatală.

„Am apăsat pe buton și a căzut liftul, în două etape. Întâi brusc, apoi, după un timp, a mai alunecat.

L-am sunat pe responsabilul de lift și îmi spunea ca mi se pare mie. Că nu crede că am căzut cu liftul. Eram foarte speriată, i-am explicat că toate butoanele s-au blocat.

Ads

Mi-a răspuns că nu este nimeni la firmă, că angajații sunt acasă. Apoi mi-a spus: Păi și cum intrăm noi în scară (în bloc – n.r.)? Păi ei mă întreabă pe mine, care am căzut cu liftul și am rămas blocată, cum intră ei în scară?

Am mai așteptat, am mai sunat o dată, mi-a vorbit destul de urât. Mi-a spus din nou că mie se pare mie că a căzut liftul.

L-a sunat din nou și mi-a spus că se pregătește să vină. M-am speriat foarte tare, am făcut criză de astm și nu avem nici spray-ul la mine.

În intervalul ăsta, liftul a mai alunecat un pic, se simțea cum se duce în jos. Am sunat iarăși și tot așa mi-a spus, că mie se pare mie, că n-are cum.

I-am spus atunci că își bate joc de mine și că voi suna la 112.

Mi-a zis să nu sun, dar până la urmă am sunat. Mi-au făcut legătura la situații de urgențe, omul acela m-a simțit că nu mai pot să respir și m-a întrebat dacă am vreo afecțiune.

I-am spus că sunt astmatică și imediat m-a întrebat dacă doresc un echipaj de salvare. I-am spus că nu este nevoie, că am făcut cursuri medicale și pot controla situația, dacă ies într-un sfert de oră din lift.

Ads

Cel de la serviciul de urgențe a insistat să trimită o ambulanță, fiindu-i teamă că voi face o criză de astm.

După vreo 10 minute, a venit cel de la lift și ne-a târât efectiv. Câinele l-a tras de labe, pe mine de mâini. Și mă certa de ce am sunat la 112, că nu a căzut liftul, că mi s-a părut mie.

Și că e un contact imperfect.

Când am ieșit, am sunat din nou la 112 și le-am spus că am ieșit, să anuleze intervenția.

Mi-a mulțumit că am sunat iarăși, că i-am anunțat de evoluția situației, însă inițial a insistat din nou să vină ambulanța.

Cel care a venit la lift o dădea înainte cu contactul imperfect, dar n-a reușit să pornească liftul și m-au tras pur și simplu. Nu mai spun că duhnea a băutură”, a povestit femeia.

Un responsabil al firmei de întreținere lifturi a precizat, pentru sursa citată, că nu a avut o atitudine necorespunzătoare și că timpul de intervenție este de 30 de minute, iar angajatul trimis s-a încadrat, chiar dacă a ajuns cu autobuzul.

Ads