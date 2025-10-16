Femeie condamnată la închisoare după ce a folosit amprentele unui bărbat mort ca să falsifice acte. „Nu am mai văzut niciodată așa ceva”

Autor: Maria Popa
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 14:11
177 citiri
Femeie condamnată la închisoare după ce a folosit amprentele unui bărbat mort ca să falsifice acte. „Nu am mai văzut niciodată așa ceva”
Amprente Foto: Pixabay

O femeie din Taiwan a intrat la închisoare după ce a folosit amprentele unui bărbat mort ca să falsifice un bilet de ordin emis pe numele acestuia.

Suspecta, de 59 de ani, identificată drept Li, a fost prinsă în flagrant într-un centru funerar din Hsinchu, nord-vestul Taiwanului.

Rudele bărbatului decedat au alertat poliția, după ce au observat comportamentul suspect al femeii, conform South China Morning Post.

Li și bărbatul decedat se cunoșteau. Cei doi avuseseră anterior certuri pe teme financiare. După ce a aflat că Peng a murit, Li a mers la casa funerară câteva ore mai târziu, prefăcându-se că îi aduce un ultim omagiu. Ea venise cu un document ipotecar fals și un bilet de ordin de 8,5 milioane de dolari taiwanezi (circa 280.000 de dolari americani).

În timp ce corpul lui Peng se afla într-un vehicul mortuar, Li a fost observată deschizând sacul și aplicând amprenta decedatului pe o bucată de hârtie. Angajații au anunțat imediat familia, care a alertat autoritățile.

Polițiștii au descoperit asupra ei documente false, un cec bancar și o tușieră. Ea susține că a încercat să își recupereze banii pe care îi datorează Peng și a recunoscut că a falsificat actele pentru a dovedi acest lucru.

Li a fost condamnată la doi ani de închisoare pentru falsificare de titluri de valoare, dar pedeapsa a fost suspendată pe 5 ani, pentru că și-a recunoscut vina, iar cecul fals nu fusese procesat.

Ea a fost obligată să plătească 50.000 de dolari taiwanezi (aproximativ 1.600 USD) și să facă 90 de ore de muncă în folosul comunității.

„Lucrez în domeniul funerar de 20 de ani și nu am mai văzut niciodată așa ceva”, a mărturisit un angajat al casei funerare.

Horoscop zilnic. Joi, 16 octombrie. Zodia care ar putea avea probleme cu mijlocul de transport
Horoscop zilnic. Joi, 16 octombrie. Zodia care ar putea avea probleme cu mijlocul de transport
Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic. Berbec: Ești destul...
Horoscop zilnic. Miercuri, 15 octombrie. Zodia care ar putea câștiga niște bani
Horoscop zilnic. Miercuri, 15 octombrie. Zodia care ar putea câștiga niște bani
Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic. Berbec: O realizare...
#femeie condamnata inchisoare, #Taiwan, #amprente, #falsificare acte, #bani, #cec, #inmormantare , #Taiwan
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Arestati pe loc: un cuplu a blocat ambulanta aflata in misiune si a agresat personalul medical!
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A divortat dupa 12 ani de "cea mai frumoasa femeie din lume" si n-a stat pe ganduri: "Traiesc aici"

Ep. 143 - Avertisment de la Poliția Română

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum a fost la mobilizare. Ce povestesc un sportiv și un actor despre cum au trăit ziua istorică
  2. Femeie condamnată la închisoare după ce a folosit amprentele unui bărbat mort ca să falsifice acte. „Nu am mai văzut niciodată așa ceva”
  3. Carmen Dan, la ieșirea de la audierile din dosarul în care e vizată sora ei: „Cum îți așterni, așa dormi”
  4. Serbia recunoaște că agenți ruși au organizat o tabără paramilitară pentru a destabiliza alegerile din Republica Moldova
  5. Polițist șef de post, urmărit penal în două dosare pentru amenințare și hărțuire. Victima este fosta soție
  6. Lovitură pentru fanii ”Insula iubirii”, după 9 sezoane. Somația decisă de CNA: ”Dacă nu o respectați...”
  7. Românii sunt campionii Europei la informarea de pe TikTok. În același timp, majoritatea românilor cred că recunosc dezinformarea, atunci când o văd
  8. Fetiță rănită după ce i-a căzut în cap o placă de faianță în toaleta Palatului Copiilor. „Se întâmplă într-o clădire cu sute de copii”
  9. Petiție pentru majorarea amenzilor pentru defrişări ilegale în București. Cât valorează un copac în Capitală
  10. Analiză: De ce sunt convocați rezerviștii? Ce spune MApN?