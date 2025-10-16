Femeie condamnată la închisoare după ce a folosit amprentele unui bărbat mort ca să falsifice acte. „Nu am mai văzut niciodată așa ceva”

O femeie din Taiwan a intrat la închisoare după ce a folosit amprentele unui bărbat mort ca să falsifice un bilet de ordin emis pe numele acestuia.

Suspecta, de 59 de ani, identificată drept Li, a fost prinsă în flagrant într-un centru funerar din Hsinchu, nord-vestul Taiwanului.

Rudele bărbatului decedat au alertat poliția, după ce au observat comportamentul suspect al femeii, conform South China Morning Post.

Li și bărbatul decedat se cunoșteau. Cei doi avuseseră anterior certuri pe teme financiare. După ce a aflat că Peng a murit, Li a mers la casa funerară câteva ore mai târziu, prefăcându-se că îi aduce un ultim omagiu. Ea venise cu un document ipotecar fals și un bilet de ordin de 8,5 milioane de dolari taiwanezi (circa 280.000 de dolari americani).

În timp ce corpul lui Peng se afla într-un vehicul mortuar, Li a fost observată deschizând sacul și aplicând amprenta decedatului pe o bucată de hârtie. Angajații au anunțat imediat familia, care a alertat autoritățile.

Polițiștii au descoperit asupra ei documente false, un cec bancar și o tușieră. Ea susține că a încercat să își recupereze banii pe care îi datorează Peng și a recunoscut că a falsificat actele pentru a dovedi acest lucru.

Li a fost condamnată la doi ani de închisoare pentru falsificare de titluri de valoare, dar pedeapsa a fost suspendată pe 5 ani, pentru că și-a recunoscut vina, iar cecul fals nu fusese procesat.

Ea a fost obligată să plătească 50.000 de dolari taiwanezi (aproximativ 1.600 USD) și să facă 90 de ore de muncă în folosul comunității.

„Lucrez în domeniul funerar de 20 de ani și nu am mai văzut niciodată așa ceva”, a mărturisit un angajat al casei funerare.

